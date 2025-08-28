A través de redes sociales se presentó la foto del primer póster de Bugonia, la nueva película de Yorgos Lanthimos con Emma Stone.

Si bien Bugonia de Yorgos Lanthimos tiene una premisa curiosa, el póster dice muy poco de la historia que volverá a ser protagonizada por Emma Stone.

¿Cómo es el póster de Bugonia?

La foto del póster de Bugonia muestra a una persona con la cara para arriba y la mirada perdida, mientras que sangre y un líquido amarillo cubre parte de la imagen.

Póster de Bugonia (Universal)

Como mencionamos, este póster en realidad no dice mucho de lo que tratará Bugonia, ni siquiera sabemos quién es la persona de la foto.

No parece que sea Emma Stone, pues ella llevará el pelo largo durante la película, por lo menos eso adelanto el primer tráiler de la misma.

Hablado de tráilers, algo interesante de este promocional es que fue liberado junto al anuncio de que tendremos un nuevo avance de la película el próximo 28 de agosto de 2025.

Es posible que con ese video nos dé varios datos para poder interpretar de mejor manera el póster aquí presentado.

Bugonia (Universal)

¿De qué tratará Bugonia?

Decimos que el póster de Bugonia es un tanto extraño y no nos da detalles de la trama, debido a la sinopsis liberada hace unos meses de la película.

Con Bugonia, Yorgos Lanthimos nos contará la historia de dos jóvenes quienes creen en varias teorías de conspiración, al grado que secuestran a una importante ejecutiva de una empresa, interpretada por Emma Stone.

Esto debido a que tienen la creencia de que se trata de una extraterrestre que viene a destruir el planeta. La trama nos mostrará si tienen razón, o bien, se han dejado llevar por información falsa.

Hay que mencionar que esta no es una película totalmente original, si no una adaptación de una película coreana de nombre “Save the Green Planet” de 2003, la cual tiene una premisa similar y fue muy exitosa en su momento.