Estamos a unas semanas del estreno de Avatar 3, es por ello que James Cameron está adelantando algunas cosas de la película, como su duración de 3 horas.

Algo que no sorprende mucho en realidad, pues Avatar 3 ira en la misma tendencia que otras películas de James Cameron en cuanto a duración.

Avatar: Fuego y Cenizas (Disney)

Avatar 3 de James Cameron durará 3 horas

En una entrevista reciente para Variety, James Cameron confirmó que Avatar 3 tendrá una duración de 3 horas, como prácticamente todas las películas que ha dirigido.

De hecho Avatar 3 de James Cameron, será más “corta” que la anterior entrega, la cual duraba 3 horas y 12 minutos, aún así es un tiempo considerable.

Para James Cameron, la duración de 3 horas en sus películas es lo adecuado para las historias que el director quiere contar; desde Titanic adoptó esta estrategia narrativa.

Si bien no fue el primero en desarrollar películas de tal duración, sí fue uno de los responsables de que se comenzará a usar cada vez más en películas “comerciales”, algo que incluso al día de hoy es discutible.

Pues muchos estudios prefieren películas cortas, de no más de dos horas, para saturar las salas de cine con más funciones, para así maximizar ganancias.

James Cameron se pregunta si la duración afectará a Avatar 3

Aunque James Cameron está seguro de sacar Avatar 3 con una duración de 3 horas, se pregunta si esto afectará la recaudación de la película.

En la misma entrevista señala que si bien no duda que Avatar 3 gane dinero, a pesar de la duración de 3 horas, James Cameron no sabe por cuanto tiempo sus películas podrán mantener ese ritmo.

Esto también si tomamos en cuenta que el presupuesto reportado de Avatar 3 es de 250 mdd (4.5 mil mdp), necesita por lo menos 750 mdd (13 mil mdp) para tener algunas ganancias en taquilla.

Viendo el estado del cine actual, donde películas de gran presupuesto no alcanzan su meta, se comprende la preocupación de James Cameron.

Esto a pesar de que las dos anteriores entregas de la franquicia fueron grandes éxitos en taquilla.