Para nadie es mentira que la última película de Resident Evil fue un fracaso total, tanto en críticas como en taquilla.

Aunque Resident Evil: Welcome to Raccoon City era más fiel a los juegos que la saga de Milla Jovovich, lo cierto es que sufría de los mismos males.

No obstante, parece que Capcom y Sony no están dispuestos a darse por vencidos con la saga en el cine, pues ya planearía una nueva entrega.

Aún más, se trataría de una secuela directa de este fallido proyecto, lo cual es aún más sorprendente viendo los resultados que obtuvo en su estreno.

Resident Evil Welcome to Raccoon City (Sony/@residentevil)

Un reporte abre la posibilidad de una nueva película de Resident Evil

Es posible nueva película de Resident Evil viene de un reporte del periódico local de Sudbury, Canadá, donde se menciona que se asignarán 2 mdd del presupuesto de la ciudad a una producción.

Dicha producción lleva por nombre “Umbrella Chronicles”, que claramente hace referencia a la saga de Resident Evil.

No sólo eso, según el mismo reporte, la producción de esta película viene de parte de Raccoon HG Film Productions, responsables de la mencionada Welcome to Raccoon City.

Sin embargo ni Capcom, dueña del juego, ni Sony, resposable de la anterior película, han mecionado nada acerca de esta posible secuela. Habrá que esperar la confirmación.

Resident Evil Welcome to Raccoon City (Sony/@residentevil)

¿De que trataría la nueva película de Resident Evil?

Umbrella Chronicles, esta supuesta nueva película de Resident Evil, podría estar basada en el juego del mismo nombre para Wii y PS3.

En Umbrella Chronicles se hace un repaso de todos los eventos ocurridos en la saga hasta Resident Evil 3; pero desde el punto de vista de los operativos de la farmacéutica.

Además de que se agrega un nuevo escenario en una base en Rusia, donde se presenta el destino de Jill, Chris y Wesker.

Este título también tuvo un manga, el cual presentaba lo ocurrido con Jill y Chris tras lo sucedido en Rusia.

Si la película es confirmada, es probable que veamos esta parte de la historia de Resident Evil en Europa.

Resident Evil: The Umbrella Chronicles (Capcom)

Con información de Comic Book Resources.