Resident Evil Requiem es sin duda uno de los juegos más esperados del 2026, pues forma parte de la celebración de los 30 años de la franquicia y es el cierre de historia de la misma.

En SDPnoticias pudimos probar un demo de tres horas de Resident Evil Requiem, por lo que te daremos nuestras primeras impresiones del juego.

Contaremos este primer vistazo a la obra en tres fáciles puntos:

El gameplay de Resident Evil Requiem complacerá a los fans de la franquicia Resident Evil Requiem será retador como en antaño El doblaje al español de Resident Evil Requiem es un gran agregado

El gameplay de Resident Evil Requiem complacerá a los fans de la franquicia

El gameplay de Resident Evil Requiem complacerá a los fans de la franquicia, pues combina muy bien tanto el estilo clásico, como el moderno.

Si eres fan de los juegos originales, tendrás algo relacionado a ese estilo; si te gustan más la era de acción de la franquicia, también hay un poco de esto; y si llegaste con el terror en primera persona, igualmente los encontrarás.

Y no, no se siente como una mezcla extraña; Capcom pudo balancear muy bien el gameplay de todas las épocas de la saga para dar algo que se siente familiar y al mismo con un sabor único.

De hecho, la misma idea de tener a dos protagonistas parte de esa idea, con cada uno manejando una forma de juego diferente que empata con su personalidad.

Resident Evil Requiem (Capcom)

Resident Evil Requiem será retador como en antaño

Resident Evil Requiem será retador como en antaño; de hecho, es posible que mueras varias veces incluso en la dificultad estándar.

No solo por la fuerza de los zombies a los que te enfrentarás, también por el hecho de que se puso un gran esmero en los acertijos y el diseño de niveles, que retará tu inteligencia más allá de la acción visceral.

De nueva cuenta debes de resolver rompecabezas complejos, al mismo tiempo que huyes de los monstruos y buscas hasta el último recurso disponible que te ayude en tu aventura.

También habrá segmentos una dificultad más manejable pero, si lo que buscas es reto al estilo del survival horror clásico, ten por seguro que aquí lo encontrarás.

Resident Evil Requiem (Capcom)

El doblaje al español de Resident Evil Requiem es un gran agregado

Este será el primer juego de la saga en tener voces para América Latina; te podemos adelantar que el doblaje al español de Resident Evil Requiem es un gran agregado.

Las voces de Leon y Grace empatan muy bien con los personajes, además de que capturan muy bien la esencia de cada uno; principalmente del conocido “Señor Kennedy”, que es un clásico de la saga.

Junto con esto, el tener a los zombies quejándose y diciendo algunas frases en nuestro idioma le suma bastante a la inmersión y a la tensión, además de que aporta al gameplay dado que escuchas las voces desde diferentes direcciones.

Sin olvidar que es una ayuda para aquellas personas que no dominen muy bien el inglés, pues así no se pierden de detalles importantes de la historia o de pistas clave para seguir avanzando en el juego.