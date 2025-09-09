Moenia será parte de las actividades musicales para el Grito de Independencia 2025 en la alcaldía Benito Juárez, CDMX.

Las autoridades de la alcaldía confirmaron que Moenia ofrecerá un concierto gratis el 15 de septiembre, acompañados de más grupos invitados.

A través de redes sociales, las autoridades invitaron al público a pasar una noche inolvidable en compañía de Moenia y su electro pop.

Celebra con nosotros el orgullo de ser mexicano 🇲🇽 en compañía de @MariachiGamaMil y @MoeniaMx. 🤩

Te esperamos este 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Benito Juárez para festejar y pasar una noche inolvidable. 🙌🏼

¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/FhRomj9gdV — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) September 5, 2025

Moenia se presentará en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, la noche del 15 de septiembre, en un concierto gratuito y para el público general.

La ubicación es: Av. División del Nte. 1421, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310, en la Ciudad de México.

El grupo mexicano estará interpretando sus más grandes éxitos como “Manto estelar” y “Déjame entrar” durante el Grito de Independencia 2025.

Además, la apertura del concierto de Moenia estará a cargo del conjunto Mariachi Gama 1000 y Grupo Foreños.

Moenia (Especial / Especial)

Grupos invitados al Grito de Independencia 2025 en la Benito Juárez, CDMX

La alcaldía Benito Juárez, CDMX, confirmó un concierto gratis como parte del Grito de Independencia 2025 con la presencia de estos grupos para el 15 de septiembre:

Mariachi Gama 1000

Grupo Foreños

Moenia

Todos las presentaciones musicales confirmadas se llevarán a cabo a partir de las 21:00 horas en la explanada de la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con información, el concierto de Moenia arrancará a las 23:30 horas, así se anunció a través de las redes sociales de la demarcación.

Asimismo, la alcaldía Benito Juárez informó que las actividades programadas para el 15 de septiembre iniciarán a partir de las 18:00 horas.