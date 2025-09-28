Los Pumas se encuentran peleando en la Liga MX con el objetivo de escalar posiciones en la tabla general para meterse de lleno a la Liguilla lo más pronto posible.

Sin embargo, a unas horas de que se dispute el próximo encuentro de Pumas en la rama femenil, se anunció que su compromiso contra Atlético de San Luis en la Liga MX Femenil fue reprogramado.

El partido entre Pumas y Atlético de San Luis en la Liga MX Femenil restaba programado para disputarse este sábado 27 de septiembre en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, pero ahora se llevará a cabo el lunes 29 del mismo mes a las 16:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

“Aviso importante. El partido entre Pumas Femenil y Atlético de San Luis Femenil se reprograma para el lunes 29 de septiembre a las 16:00 hrs”, informaron en las redes sociales.

¿Por qué se reprogramó el partido entre Pumas y Atlético de San Luis?

Pumas enfrentó un partido pendiente de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil el pasado jueves 25 de septiembre ante Mazatlán FC por las condiciones climáticas del mes pasado que impidieron que el partido se jugara en tiempo y forma.

Pese a que Pumas, Atlético de San Luis y la propia Liga MX Femenil no especificaron las razones de reprogramar el partido, si se hubiese disputado el encuentro las universitarias únicamente habrían tenido apenas 48 horas de descanso antes de enfrentar a las potosinas.

Cabe mencionar que el Estadio Olímpico Universitario sí estaba disponible para este sábado, ya que el equipo varonil de Pumas visitó al América en el Estadio Ciudad de los Deportes y Pumas CU recibió su partido de la semana 4 de la ONEFA contra el Tec de Monterrey en el campus Guadalajara.

¿Cómo llegan Pumas y Atlético de San Luis a su partido de la Liga MX Femenil?

Pumas viene de haber goleado 4-0 a Mazatlán FC rompiendo una racha de tres jornadas consecutivas sin victoria.

Por su parte, Atlético de San Luis llega al encuentro con empate en su registro, por lo que tanto universitarias como potosinas tendrán que darlo todo para ganar el partido.