El nuevo equipo favorito de la afición mexicana, el Sunderland, cayó ante el Burnley, en un duelo que enfrentó a dos de los recién ascendidos a la Premier League, situación que ahora provoca temor porque el equipo pueda descender.

El Burnley se llevó los tres puntos gracias a los goles de Josh Cullen y Jaidon Anthony, quienes anotaron en los minutos 47 y 88 respectivamente.

Al Sunderland le frenaron su buen momento en el inicio de la temporada 2025-2026 de la Premier League, pues venían de golear en la fecha inaugural al ahora ex equipo de Edson Álvarez, el West Ham United.

¿Ya los mufamos? Sunderland perdió y temen que descienda por culpa de la afición mexicana

Josh Cullen encaminó el triunfo del Burnley ante el Sunderland en la Premier League con un gran zapatazo con la pierna derecha que mandó el balón al fondo de las redes luego de que el esférico pegara en el poste izquierdo de Robin Roefs.

El Sunderland intentó buscar el empate por todos los medios, pero Jaidon Anthony, uno de los que fue considerado como uno de los mejores del Burnley, sentenció el partido tras aprovechar un balón que recuperó Kyle Walker.

Dicha victoria de los locales sirvió para que el Burnley sumara sus primeros tres puntos en la Premier League en la temporada 2025-2026, en tanto, el Sunderland tuvo un descalabro que hace pensar que no fue buena idea que la afición mexicana los apoyara.

¿Por qué los fans mexicanos están apoyando al Sunderland?

En redes sociales, específicamente en X, los fans mexicanos comenzaron a apoyar al Sunderland de la Premier League debido a una iniciativa espontánea donde los usuarios de México decidieron elegir un equipo europeo al azar para respaldarlo durante la temporada 2025-2026.

De acuerdo con diversas publicaciones en redes sociales, dicha tradición consiste en elegir un club de manera colectiva entre los usuarios y mostrar su apoyo masivo para sorprender a los aficionados locales de ese equipo, que fue el Sunderland.