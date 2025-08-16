El Tottenham inició con el pie derecho en el regreso de la Premier League, pues con un brutal golazo de chilena de Richarlison lograron vencer al Burnley.

El Tottenham de la Premier League venció por 3-0 al equipo visitante con doblete incluido de Richarlison, quien al minuto 10 logró poner el 1-0 del partido para iniciar la goleada de los Spurs.

En el caso del Burnley, tenía el debut de Oliver Sonne en la Premier League, sin embargo, no resultó como esperaba debido a que en el segundo tiempo Richarlison aprovechó un centro al área rival y anotó el 2-0 para el Tottenham con una tijera cerca de la vía penal.

Tottenham no tuvo piedad ante el Burnley y le propinó una goleada

Con Cristian “Cuti” Romero como capitán del Tottenham, los Spurs se mostraron sólidos en el inicio del torneo de la Premier League y festejaron la victoria por 3-0 con un doblete incluido del brasileño Ricarlison.

A perfect start 🤩 pic.twitter.com/ManHNx8vTv — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 16, 2025

Como se mencionó anteriormente, lo mejor de Richarlison apareció en el segundo tiempo gracias a una jugada que nació de un centro por parte de uno de sus compañeros que la pasó retrasada hacia el brasileño para lograr definir de manera perfecta.

Richarlison se apartó de su marca para lanzarse y disparar de tijera para mandar el balón al fondo de las redes, que lo convirtió en un golazo que poco pudo hacer el portero Martin Dubravka.

El último gol del partido se registró al minuto 66 del partido, la anotación nació de un pase largo del Cuti Romero. En su intento por darse la vuelta, cayó al piso por una falta, pero la astucia de Pape Matar Sarr provocó que el balón siguiera en juego y gracias a la gran habilidad de Brennan Johnson pudo sellar la goleada con 20 minutos faltantes para terminar el partido.

Tottenham inicia la Premier League en lo alto de la tabla general

La victoria del Tottenham sobre el Burnley por 3-0 significaron los tres puntos para los Spurs en el inicio de la Premier League.

Aún con varios partidos por disputar en la Jornada 1 de la liga inglesa, los Spurs se quedaron momentáneamente con el segundo puesto de la tabla general.