Cuatro meses después del lamentable momento en el que le dio a un rodillazo a jugador, el árbitro Fernando Hernández rompió en llanto al recordar la agresión que le valió una fuerte sanción.

En entrevista compartida en las redes sociales, el árbitro, quien está a punto de reaparecer en la Liga MX tras cumplir 12 juegos de sanción, aceptó que aquella acción contra un jugador fue lamentable.

Se jugaba el partido entre el Club América y el Club León, cuando en su intento de poner orden, el árbitro Fernando Hernández le dio un rodillazo a Lucas Romero.

Fernando Hernández golpea a jugador (Foto: Captura de video)

Fernando Hernández acepta que rodillazo fue un error

El rodillazo contra el jugador del Club León fue un escándalo, sobre el cual, Fernando Hernández compartió en la entrevista. “Cuando aceptas que cometes un error y aprendes de él, ya es ganancia”.

Fernando Hernández recordó sobre ese partido que habían tenido un primer tiempo controlado, pero el complemento se tornó de manera distinta, “y se da una situación en la que hay un momento de desequilibrio emocional de muchas partes”.

Pasado el tiempo, analizó ese momento como un error “al no haber tenido la tranquilidad para darme cuenta de lo que estaba sucediendo”.

El árbitro Fernando Hernández aseguró que había una planeación para dirigir el partido, “y tenía que evadir una situación así. Pero no percibí la realidad de lo que estaba pasando y fue cuando tengo una reacción de molestia”.

Reacción que se convirtió en un rodillazo sobre un jugador que Fernando Hernández no entendió al momento. “Ya que se acaba el partido, veo mensajes, videos, fue cuando dije ‘qué fue lo que pasó', y la imagen era clara, no podía decir que no había pasado”.

La carrera de Fernando Hernández estuvo en peligro

Lo primero que pensó Fernando Hernández tras dar el rodillazo fue que su carrera estaba acabada, el sueño de ir a un Mundial y de otras aspiraciones.

Recuerdo que lo hizo pausar sus palabras y romper en llanto, “estaba dejando a mi familia, sin la oportunidad de un patrimonio y una estabilidad”.

Un parteaguas en la vida de Fernando Hernández y en el futbol mexicano, del cual no se siente orgulloso.

Este viernes, en el partido de la Jornada 4 del Apertura 2023 , entre el FC Juárez y el Club Chivas, Fernando Hernández volverá a ser el árbitro central.

Ante el nuevo reto, el silbante afirmó que “como árbitro va a ser el mismo, simplemente no se va a equivocar como lo hizo, ese es un compromiso con el futbol mexicano, sé que tengo la capacidad para revertirlo”.

