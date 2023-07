La historia de “terror familiar” que ejerció el ex árbitro Marco Antonio Rodríguez Chiquimarco durante casi 30 años, fue revelada a detalle, e incluso se sabe que hasta su hija lo denunció.

En agosto de 2022 se dio el último acto de violencia de ‘Chiquimarco’ sobre su ex esposa, a quien golpeó en esa ocasión, la agresión terminó cuando las dos hijas de Marco Antonio Rodríguez intervinieron.

Una amenaza con grabar un video y llamar a la policía detuvo a Marco Antonio Rodríguez, quien entonces, abandonó el domicilio donde ejercía “terror familiar”.

Detienen a Chiqumarco (Captura )

Tras la denuncia, pasó casi un año para la detención de Marco Antonio Rodríguez

Pasaron dos días antes de que la ex esposa de Marco Antonio Rodríguez lo denunciara por el “terror familiar”, y casi un año después, el ahora analista de la cadena TUDN fue vinculado a proceso por un juez.

El delito de violencia familiar, la razón. A Marco Antonio Rodríguez se le prohibió acercarse a la víctima y al domicilio, así como tener comunicación con su ex esposa.

“Quise quitarle estos documentos (las escrituras de su casa), y no me lo permitió. Avanzó por las escaleras, yo traté de agarrarlos mientras él me golpeaba”, recuerda la ex esposa de Marco Antonio Rodríguez en entrevista con Proceso.

Sobre ‘Chiquimarco’, la mujer dice hizo de su hogar un infierno durante 28 años, y sigue siendo amenazada por Marco Antonio Rodríguez, quien también fue denunciado por una de sus hijas, por violencia psicológica.

“Él me decía que por ser su esposa debía de ser sumisa y no podía decir nada, aunque me lastimara. Me amenazó (por denunciarlo), me dijo que la persona que lo defiende conoce a personas de la Unión Tepito”, agregó en la entrevista a Proceso.

El “terror familiar” de Marco Antonio Rodríguez fue atestiguado por mucha gente

El “terror familiar” llegó hasta la Iglesia cristiana a la que asistía ‘Chiquimarco’, donde ahora, el hecho de que hable sobre sus problemas matrimoniales, no es bien visto.

Marco Antonio Rodríguez y su ex pareja se conocieron en 1993 cuando él tenía 19 años y ella 18. Comenzaron una relación. Dos años después se casaron y tuvieron dos hijas.

El progreso profesional de Marco Antonio Rodríguez le fue dando poder y lo fue ejerciendo en casa, “en mi persona y cuando nacieron nuestras hijas. Llegué a un punto en el que no podía tener un celular, no podía hacer llamadas, no podía visitar a mi familia”.

Del “terror familiar” que ejerció Marco Antonio Rodríguez hay muchos testigos, ya que el ex árbitro hablaba con malas palabras a todos quienes estuvieran presentes.

Marco Antonio Rodríguez 'Chiquimarco' (OSVALDO AGUILAR / MEXSPORT)

Cuando ‘Chiquimarco’ intentó llevarse las escrituras de la casa donde vivían, el “terror familiar” fue inaguantable. Muchos amigos y familiares no accedieron a aportar sus testimonios por miedo, el camino no será sencillo.

“Es un comentarista, el ex árbitro buena onda que tiene una imagen pública impecable”, razón por la que ella tardó en denunciar, el miedo a que no le creyeran.

En la entrevista, la denunciante dice estar consciente del poder económico y de las influencias de las que goza Marco Antonio Rodríguez, pero no desistirá en su denuncia.

