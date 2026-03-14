El Real Madrid recibió al Elche en la Jornada 28 de LaLiga y ganó 4-1 para acercarse al líder FC Barcelona. en la pelea por el título.

El Real Madrid, que visitará al Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Champions League a media semana, mantiene un buen paso con Federico Valverde como figura.

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Así fue el triunfo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid venció 4-1 al Elche en la Jornada 28 de LaLiga para mantenerse como sublíder de LaLiga.

Así fueron los goles del partido Real Madrid vs Elche:

Minuto 39: Antonio Rudiger anotó el 1-0 a favor del Real Madrid.

Minuto 45: Federico Valverde marcó el 2-0 para el Real Madrid

Minuto 66: Dean Huijsen mete el 3-0 sobre Elche.

Minuto 85: Manuel Ángel hace el 3-1 en autogol del Real Madrid.

Minuto 89: Arda Güler pone el 4-1 del Real Madrid.

Festejo del Real Madrid en LaLiga (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo va el Real Madrid en LaLiga?

El Real Madrid se mantiene en el segundo lugar de LaLiga a un punto del FC Barcelona, luego de llegar a 66 unidades con el triunfo sobre Elche.

Real Madrid está abajo del líder FC Barcelona que suma 67 puntos, y enfrentará al Sevilla el domingo 15 de marzo en la Jornada 28 de LaLiga.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

El Real Madrid jugará el martes 17 de marzo en el Etihad Stadiumen, donde defenderá el 3-0 conseguido en la ida de los octavos de final de la Champions League 2026 ante Manchester City.

En cuanto a LaLiga, el Real Madrid recibirá al Atlético de Madrid el domingo 22 de marzo en la Jornada 29 de la competencia.