El torneo de Clausura 2026 de la Liga MX arranca el 9 de enero con el primer viernes botanero. Conoce los horarios para ver los 3 partidos de la Jornada 1 a través de FOX One, Canal 7 y ViX.

Estos son los 3 partidos programados en el viernes botaneros de la Jornada 1 de Liga MX:

Mazatlán vs FC Juárez | Canal 7 y FOX One

Tijuana vs América | FOX One

Atlas vs Puebla | ViX Premium

Mazatlán vs FC Juárez: Horario y dónde ver el primer partido del viernes botanero del 9 de enero

El Mazatlán recibe a FC Juárez en el inicio de la Jornada 1 de la Liga MX, en el viernes botanero del 9 de enero, partido que se jugará a las 19 horas.

La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido Mazatlán vs FC Juárez, un duelo de equipos que llegan en circunstancias muy distintas.

Partido: Mazatlán vs FC Juárez

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 9 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: FOX One y Canal 7

¡Nos vemos mañana en El Encanto!



Boletos disponibles en taquillas, Plaza Acaya

Tijuana vs América: Horario y dónde ver el partido de las Águilas en el viernes botanero del 9 de enero

Tijuana vs América continuarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 9 de enero en la cancha del Estadio Caliente.

La plataforma FOX One transmitirán el partido Tijuana vs América, como parte de la Jornada 1 la Liga MX.

Partido: Tijuana vs América

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 9 de enero de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX One

¡A ladrar con fuerza en el arranque del Clausura 2026! 🐕



El XoloPack ya está disponible en taquillas de 10:00am a 6:00pm y en línea



👉 https://t.co/glCVWAcXVN#LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/vf0iatLfYQ — Xolos (@Xolos) January 6, 2026

Atlas vs Puebla: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 9 de enero

Atlas vs Puebla cerrarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 9 de enero en la cancha del Estadio Jalisco.

La plataforma ViX Premium transmitirá el partido Atlas vs Puebla, como parte de la Jornada 1 de la Liga MX.

Partido: Atlas vs Puebla

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 9 de enero de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: ViX Premium

¡REGRESAN LAS NOCHES MÁGICAS AL MONUMENTAL ESTADIO JALISCO! 🏟️🔴⚫️



Nos vemos este viernes para juntos hacer un gran debut en casa, Rojinegros 🦊⚽️



Conoce todos los detalles y dónde adquirir tus entradas aquí ➡️ https://t.co/xQzC7OEYse pic.twitter.com/96WOul9zBs — Atlas FC (@AtlasFC) January 7, 2026

Así se jugará el resto de la Jornada 1 de la Liga MX

El sábado 10 de enero continúa la Jornada 1 de la Liga MX con cuatro partidos, mientras que el domingo 11 se jugarán dos.

Sábado 10 de enero

Chivas vs Pachuca | 17 horas

Santos Necaxa | 19 horas

León vs Cruz Azul | 19 horas

Rayados vs Toluca | 21:05

Domingo 11 de enero