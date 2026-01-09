El torneo de Clausura 2026 de la Liga MX arranca el 9 de enero con el primer viernes botanero. Conoce los horarios para ver los 3 partidos de la Jornada 1 a través de FOX One, Canal 7 y ViX.
Estos son los 3 partidos programados en el viernes botaneros de la Jornada 1 de Liga MX:
- Mazatlán vs FC Juárez | Canal 7 y FOX One
- Tijuana vs América | FOX One
- Atlas vs Puebla | ViX Premium
Mazatlán vs FC Juárez: Horario y dónde ver el primer partido del viernes botanero del 9 de enero
El Mazatlán recibe a FC Juárez en el inicio de la Jornada 1 de la Liga MX, en el viernes botanero del 9 de enero, partido que se jugará a las 19 horas.
La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido Mazatlán vs FC Juárez, un duelo de equipos que llegan en circunstancias muy distintas.
- Partido: Mazatlán vs FC Juárez
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 9 de enero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Encanto
- Transmisión: FOX One y Canal 7
Tijuana vs América: Horario y dónde ver el partido de las Águilas en el viernes botanero del 9 de enero
Tijuana vs América continuarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 9 de enero en la cancha del Estadio Caliente.
La plataforma FOX One transmitirán el partido Tijuana vs América, como parte de la Jornada 1 la Liga MX.
- Partido: Tijuana vs América
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 9 de enero de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One
Atlas vs Puebla: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 9 de enero
Atlas vs Puebla cerrarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 9 de enero en la cancha del Estadio Jalisco.
La plataforma ViX Premium transmitirá el partido Atlas vs Puebla, como parte de la Jornada 1 de la Liga MX.
- Partido: Atlas vs Puebla
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 9 de enero de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: ViX Premium
Así se jugará el resto de la Jornada 1 de la Liga MX
El sábado 10 de enero continúa la Jornada 1 de la Liga MX con cuatro partidos, mientras que el domingo 11 se jugarán dos.
Sábado 10 de enero
- Chivas vs Pachuca | 17 horas
- Santos Necaxa | 19 horas
- León vs Cruz Azul | 19 horas
- Rayados vs Toluca | 21:05
Domingo 11 de enero
- Pumas vs Querétaro | 12 horas
- San Luis vs Tigres | 19 horas