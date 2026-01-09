El torneo de Clausura 2026 de la Liga MX arranca el 9 de enero con el primer viernes botanero. Conoce los horarios para ver los 3 partidos de la Jornada 1 a través de FOX One, Canal 7 y ViX.

Estos son los 3 partidos programados en el viernes botaneros de la Jornada 1 de Liga MX:

  • Mazatlán vs FC Juárez | Canal 7 y FOX One
  • Tijuana vs América | FOX One
  • Atlas vs Puebla | ViX Premium

Mazatlán vs FC Juárez: Horario y dónde ver el primer partido del viernes botanero del 9 de enero

El Mazatlán recibe a FC Juárez en el inicio de la Jornada 1 de la Liga MX, en el viernes botanero del 9 de enero, partido que se jugará a las 19 horas.

La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido Mazatlán vs FC Juárez, un duelo de equipos que llegan en circunstancias muy distintas.

  • Partido: Mazatlán vs FC Juárez
  • Fase: Jornada 1 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Viernes 9 de enero de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio El Encanto
  • Transmisión: FOX One y Canal 7

Tijuana vs América: Horario y dónde ver el partido de las Águilas en el viernes botanero del 9 de enero

Tijuana vs América continuarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 9 de enero en la cancha del Estadio Caliente.

La plataforma FOX One transmitirán el partido Tijuana vs América, como parte de la Jornada 1 la Liga MX.

  • Partido: Tijuana vs América
  • Fase: Jornada 1 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Viernes 9 de enero de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: FOX One

Atlas vs Puebla: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 9 de enero

Atlas vs Puebla cerrarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 9 de enero en la cancha del Estadio Jalisco.

La plataforma ViX Premium transmitirá el partido Atlas vs Puebla, como parte de la Jornada 1 de la Liga MX.

  • Partido: Atlas vs Puebla
  • Fase: Jornada 1 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Viernes 9 de enero de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jalisco
  • Transmisión: ViX Premium

Así se jugará el resto de la Jornada 1 de la Liga MX

El sábado 10 de enero continúa la Jornada 1 de la Liga MX con cuatro partidos, mientras que el domingo 11 se jugarán dos.

Sábado 10 de enero

  • Chivas vs Pachuca | 17 horas
  • Santos Necaxa | 19 horas
  • León vs Cruz Azul | 19 horas
  • Rayados vs Toluca | 21:05

Domingo 11 de enero

  • Pumas vs Querétaro | 12 horas
  • San Luis vs Tigres | 19 horas