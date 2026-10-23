El viernes botanero de la Jornada 14 de la Liga MX tiene dos partidos programados hoy 23 de octubre. Transmisión a través de Canal 7, ESPN, Disney+ y FOX One desde las 19 horas.
Necaxa vs FC Juárez y Atlante vs Puebla son los partidos del viernes botanero en la Jornada 14.
Partidos en el viernes botanero de la Jornada 14 de Liga MX:
- Necaxa vs FC Juárez | 19 horas | FOX One
- Atlante vs San Luis | 21 horas | Canal 7, ESPN, Disney+
Necaxa vs FC Juárez: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 23 de octubre
Necaxa vs FC Juárez abren la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 23 de octubre, partido que se jugará a las 19 horas.
La plataforma FOX One transmitirá el partido.
- Partido: Necaxa vs FC Juárez
- Fase: Jornada 14 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX One
Atlante vs San Luis: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 23 de octubre
Atlante regresa a su cancha para recibir a San Luis en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 23 de octubre, partido que se jugará a las 21 horas.
Las plataformas de Canal 7, ESPN, Disney+ transmitirán el partido Atlante vs San Luis.
- Partido: Atlante vs San Luis
- Fase: Jornada 14 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 7, ESPN, Disney+