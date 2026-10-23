Atlante vs San Luis juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 23 de octubre a las 21 horas por Canal 7, ESPN y Disney+.
- Partido: Necaxa vs FC Juárez
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney+
Atlante vs San Luis juegan uno de los dos partidos programados este viernes 23 octubre, en la Jornada 14 del Apertura 2026.
Atlante vs San Luis: Día para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
El viernes 23 de octubre de 2026 arranca la Jornada 14 de la Liga MX, día en que se miden Atlante vs San Luis.
Atlante vs San Luis: Hora para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
Será a las 21 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlante vs San Luis.
Atlante vs San Luis: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
El partido Atlante vs San Luis podrá verse a través de las señales del Canal 7, ESPN y Disney+.
- Partido: Necaxa vs FC Juárez
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney+