Con el viernes botanero inicia el 20 de marzo la Jornada 12 del Clausura 2026 de Liga MX. Los partidos Necaxa vs Tijuana y Mazatlán vs Cruz Azul podrán verse por FOX One, Tubi, Claro Sports, ViX y Canal 7.
Estos son los 2 partidos programados en el viernes botanero de la Jornada 12 de Liga MX:
- Necaxa vs Tijuana | 19 horas | Canal 7, ViX y Claro Sports
- Mazatlán vs Cruz Azul | 21:06 horas | FOX One, Tubi y Canal 7
Necaxa vs Tijuana: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 20 de marzo
Necaxa recibe a Tijuana en el inicio de la Jornada 12 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 20 de marzo, partido que se jugará a las 19 horas.
Las plataformas Canal 7, ViX y Claro Sports transmitirán el partido.
- Partido: Necaxa vs Tijuana
- Fase: Jornada 12 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Canal 7, ViX y Claro Sports
Mazatlán vs Cruz Azul: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 20 de marzo
Mazatlán vs Cruz Azul chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 20 de marzo en la cancha del Estadio El Encanto.
FOX One, Tubi y Canal 7 transmitirán el partido Mazatlán vs Cruz Azul.
- Partido: Mazatlán vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 12 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Encanto
- Transmisión: FOX One, Tubi y Canal 7
Fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 12 de la Liga MX
A continuación te compartimos las fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 12 de la Liga MX,
- Necaxa vs Tijuana | 19 horas
- Mazatlán vs Cruz Azul | 21:06 horas
Sábado 21 de marzo
- Atlas vs Querétaro | 17 horas
- Rayados vs Chivas | 19 horas
- San Luis vs León | 19 horas
- Pumas vs América | 21 horas
Domingo 22 de marzo
- Pachuca vs Toluca | 17 horas
- Santos vs Puebla | 17 horas
- FC Juárez vs Tigres | 19 horas