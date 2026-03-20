Con el viernes botanero inicia el 20 de marzo la Jornada 12 del Clausura 2026 de Liga MX. Los partidos Necaxa vs Tijuana y Mazatlán vs Cruz Azul podrán verse por FOX One, Tubi, Claro Sports, ViX y Canal 7.

Estos son los 2 partidos programados en el viernes botanero de la Jornada 12 de Liga MX:

Necaxa vs Tijuana | 19 horas | Canal 7, ViX y Claro Sports

Mazatlán vs Cruz Azul | 21:06 horas | FOX One, Tubi y Canal 7

Necaxa vs Tijuana: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 20 de marzo

Necaxa recibe a Tijuana en el inicio de la Jornada 12 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 20 de marzo, partido que se jugará a las 19 horas.

Las plataformas Canal 7, ViX y Claro Sports transmitirán el partido.

Partido: Necaxa vs Tijuana

Fase: Jornada 12 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Canal 7, ViX y Claro Sports

Necaxa en la Liga MX (Mexsport / Tomas Regueiro)

Mazatlán vs Cruz Azul: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 20 de marzo

Mazatlán vs Cruz Azul chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 20 de marzo en la cancha del Estadio El Encanto.

FOX One, Tubi y Canal 7 transmitirán el partido Mazatlán vs Cruz Azul.

Partido: Mazatlán vs Cruz Azul

Fase: Jornada 12 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: FOX One, Tubi y Canal 7

Cruz Azul en la Liga MX (Brandon / Brandon)

Fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 12 de la Liga MX

A continuación te compartimos las fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 12 de la Liga MX,

Necaxa vs Tijuana | 19 horas

Mazatlán vs Cruz Azul | 21:06 horas

Sábado 21 de marzo

Atlas vs Querétaro | 17 horas

Rayados vs Chivas | 19 horas

San Luis vs León | 19 horas

Pumas vs América | 21 horas

Domingo 22 de marzo