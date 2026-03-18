Rayados vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX. Sábado 21 de marzo a las 19:05 horas por Canal 5 y TUDN.

Partido: Rayados vs Chivas

Fase: Jornada 12 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5 y TUDN

Rayados vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX?

Rayados vs Chivas se verán las caras el sábado 21 de marzo como parte de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Rayados vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX?

El Rayados vs Chivas será a las 19:05 horas, tiempo del centro de México a través de Canal 5 y TUDN.

Partido: Rayados vs Chivas

Fase: Jornada 12 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5 y TUDN

Iker Fimbres, jugador de Rayados. (Carlos Zepeda / MEXSPORT)

¿Cómo llegan Rayados y Chivas a la Jornada 12 de la Liga MX?

Chivas enfrentó a León en la Jornada 11 de la Liga MX, partido correspondiente al Clausura 2026.

Rayados, por su parte, empató 2-2 ante FC Juárez en el Clausura 2026 en la Jornada 11 del torneo.

El equipo de La Pandilla se encuentra en la novena posición de la tabla general con 14 puntos y espera sumar puntos ante Chivas para escalar posiciones.