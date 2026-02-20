Con el viernes botanero inicia el 20 de febrero la Jornada 7 del Clausura 2026 de Liga MX. Los partidos Tigres vs Pachuca y Puebla vs América podrán verse por FOX One y Canal 7.
Estos son los 2 partidos programados en el viernes botanero de la Jornada 7 de Liga MX:
- Tigres vs Pachuca| 19 horas | Canal 7 y FOX One
- Puebla vs América | 21:06 horas | Canal 7 y FOX One
Tigres vs Pachuca: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 20 de febrero
Tigres recibe a Pachuca en el inicio de la Jornada 7 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 20 de febrero, partido que se jugará a las 19 horas.
La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.
- Partido: Tigres vs Pachuca
- Fase: Jornada 7 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One y Canal 7
Puebla vs América: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 20 de febrero
Puebla vs América chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 20 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.
La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.
- Partido: Puebla vs América
- Fase: Jornada 7 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One y Canal 7
Así se jugará la Jornada 7 de la Liga MX
Fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 7 de la Liga MX:
Viernes 20 de febrero
- Tigres vs Pachuca | 19 horas
- Puebla vs América | 21:06 horas
Sábado 21 de febrero
- Atlas vs San Luis | 17 horas
- León vs Santos | 19 horas
- Necaxa vs Toluca | 19 horas
- Cruz Azul vs Chivas | 21 horas
- Tijuana vs Mazatlán | 22 horas
Domingo 22 de febrero
- Pumas vs Rayados | 17 horas
- Querétaro vs FC Juárez | 19 horas