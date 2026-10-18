Rayados vs Pachuca juegan en la Jornada 12 de la Liga MX. Domingo 18 de octubre a las 19 horas por ViX y YouTube.

Partido: Rayados vs Pachuca

Fase: Jornada 12 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX y YouTube

Rayados ha tenido un buen torneo en el Apertura 2026 (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Rayados vs Pachuca es el único partido programado el domingo 18 de octubre, en la Jornada 12 del Apertura 2026.

Rayados vs Pachuca: Día para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

El domingo 18 de octubre de 2026 arranca la Jornada 12 de la Liga MX con el partido Rayados vs Pachuca.

Rayados vs Pachuca: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

El partido Rayados vs Pachuca podrá verse a través de las señales de ViX y YouTube.

Rayados vs Pachuca: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

Será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Rayados vs Pachuca.