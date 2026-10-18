Rayados vs Pachuca juegan en la Jornada 12 de la Liga MX. Domingo 18 de octubre a las 19 horas por ViX y YouTube.
- Partido: Rayados vs Pachuca
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y YouTube
Rayados vs Pachuca es el único partido programado el domingo 18 de octubre, en la Jornada 12 del Apertura 2026.
Rayados vs Pachuca: Día para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
El domingo 18 de octubre de 2026 arranca la Jornada 12 de la Liga MX con el partido Rayados vs Pachuca.
Deportes
Necaxa vs Atlas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Deportes
Toluca vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Deportes
León vs América: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Deportes
Chivas vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX?
Deportes
Santos vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Deportes
Atlante vs Pumas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Deportes
Tijuana vs Puebla: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX?
Rayados vs Pachuca: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
El partido Rayados vs Pachuca podrá verse a través de las señales de ViX y YouTube.
Rayados vs Pachuca: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
Será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Rayados vs Pachuca.
- Partido: Rayados vs Pachuca
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y YouTube