Video generado por inteligencia artificial presenta un diálogo ficticio entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton sobre el encuentro de futbol entre Inglaterra y Argentina.

La grabación captura el entusiasmo de una semifinal de la Copa del Mundo, resaltando la histórica rivalidad y la carga emocional entre ambas naciones.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton apoyan a Inglaterra previo a su duelo contra Argentina en video creado con IA

A través de las redes sociales se viralizó un video del príncipe Guillermo y Kate Middleton generado por IA que no tiene ninguna afiliación oficial con la familia real británica.

En él, las representaciones de Guillermo y Kate conversan sobre la semifinal de la Copa del Mundo 2026 entre Inglaterra y Argentina.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton mencionan que los encuentros entre Inglaterra y Argentina siempre dejan momentos inolvidables y son partidos de gran magnitud, caracterizados por ser apasionantes, competitivos y cargados de emoción.

Expresan que este año la confianza en su selección es más fuerte que nunca. El personaje de Guillermo afirma con convicción que el trofeo “vuelve a casa” (It’s coming home).

El video concluye con un mensaje de aliento “¡Vamos, Inglaterra!” y una pregunta dirigida a la audiencia para saber desde dónde están viendo el partido y a qué equipo apoyan.

Video de IA del príncipe Guillermo y Kate Middleton ayuda a recrear la rivalidad entre Argentina vs Inglaterra

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra es una de las más intensas, complejas y magnéticas del deporte mundial, pues trasciende los 90 minutos de juego para mezclarse con tensiones políticas e históricas.

Aunque han tenido enfrentamientos desde 1962, el balance histórico en Mundiales favorece ligeramente a los ingleses con 3 victorias frente a 2 de los argentinos.

Pese a que se enfrentaron en Chile 1962 (victoria inglesa 3-1), la chispa real de la rivalidad surgió en los cuartos de final de Inglaterra 1966.

El capitán argentino Antonio Rattín fue expulsado por “insultos diplomáticos”, aunque él alegó que solo pedía un intérprete. Se negó a salir del campo por varios minutos, pisó la alfombra real de la Reina Isabel II y retorció un banderín de esquina británico.

Tras el partido, el técnico inglés Alf Ramsey prohibió a sus jugadores intercambiar camisetas y llamó públicamente a los argentinos “animals” (animales), lo que hirió profundamente el orgullo nacional de Argentina.

En 1982, ambos países se enfrentaron bélicamente por la soberanía de las Islas Malvinas. El conflicto duró 74 días y dejó cientos de víctimas, marcando emocionalmente la relación entre ambas naciones y convirtiendo los futuros encuentros deportivos en una forma de revancha simbólica.

Solo cuatro años después de la guerra, se disputó el partido más icónico de esta rivalidad en el Estadio Azteca. Diego Armando Maradona se convirtió en “prócer” para su país con dos goles históricos.

Un gol ilegal anotado con el puño que fue celebrado como una “picardía” ante el imperio.

En Francia 1998, Argentina se volvió a enfrentar a Inglaterra, el partido es recordado por la tarjeta roja a David Beckham tras una patada a Diego Simeone. Argentina ganó en la tanda de penaltis, y Beckham fue duramente criticado en su país.

Beckham logró su “redención” en Corea-Japón 2002 al anotar el penalti que le dio la victoria a Inglaterra 1-0 en la fase de grupos, lo que contribuyó a la eliminación temprana de Argentina en ese torneo.