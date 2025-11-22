Lanús vs Atlético Mineiro protagonizaron la gran final de la Copa Sudamericana 2025 el sábado 22 de noviembre; te damos el resultado y te compartimos el resumen y goles del partido.
Un duelo muy parejo se vivió en el Estadio Defensores del Chaco, a donde el Atlético Mineiro brasileño llegó como favorito sobre el sorpresivo Lanús, en la gran final de la Copa Sudamericana 2025.
Lanús vs Atlético Mineiro resultado: Así quedó la gran final de la Copa Sudamericana 2025
Después de una intensa gran final de la Copa Sudamericana 2025, Lanús venció 5-4 en penaltis al Atlético Mineiro, para ganar el trofeo en Paraguay.
Lanús vs Atlético Mineiro: Resumen y goles de la gran final de la Copa Sudamericana 2025
Lanús y Atlético Mineiro no pudieron definir en los 90 minutos de tiempo regular la gran final de la Copa Sudamericana 2025, por lo que hubo que jugar dos tiempos extras de 15 minutos cada uno, en busca del campeón.
En los tiempos extras, Atlético Mineiro perdonó en al menos tres ocasiones a Lanús, que soportó estoico los embates brasileños pata llegar a los penaltis.
Y en los penaltis, Lanús fue más eficaz para coronarse.
La tanda de penaltis se definió de la siguiente manera:
- Walter Bou falló por Lanús, 0-0 Atlético Mineiro
- Hulk también erró su penalti para Atlético Mineiro 0-0 Lanús
- Carlos Isquierdoz adelantó a Lanús 1-0 Atlético Mineiro
- Gustavo Scarpa igualó para Atlético Mineiro 1-1 Lanús
- Sasha Marcich recuperó la ventaja para Lanús 2-1 Atlético Mineiro
- Igor Gomes empató para Atlético Mineiro 2-2 Lanús
- Dylan Aquino puso arriba a Lanús 3-2 Atlético Mineiro
- Falló de nuevo Atlético Mineiro 2-3 Lanús
- Lautato Acosta tampoco anotó para Lanús 3-2
- El portero Everson emparejó para Atlético Mineiro 3-3 Lanús
- Agustín Cardozó regresó la ventaja a Lanús 4-3 Atlético Mineiro
- Alexsander no se equivocó y anotó el Atlético Mineiro 4-4 Lanús
- Watson no se equivocó con Lanús 5-4 Atlético Mineiro
- Vitor Hugo le dio la gloria a Lanús, fallando para Atlético Mineiro, que perdió 4-5
El sueño de Lanús se cumplió en la Copa Sudamericana 2025
Lanús llegó a la gran final de la Copa Sudamericana 2025 para defender el orgullo del futbol argentino, en la que fue su tercer partido de este tipo en la historia.
Antes de la gran final de la Copa Sudamericana 2025, Lanús ganó el título en la temporada 2013, y perdió ante Defensa y Justicia en 2020.
Lanús fue el primer equipo argentino que logró en alcanzar dos finales de Conmebol en la actial década, ambas en la Copa Sudamericana: 2020 y 2025.
Ganadores de la Copa Sudamericana en su historia
- 2025 | Lanús
- 2024 | Racing Club
- 2023 | LDU Quito
- 2022 | Independiente del Valle
- 2021 | Club Athletico Paranaense
- 2020 | Defensa y Justicia
- 2019 | Independiente del Valle
- 2018 | Atlético Paranaense
- 2017 | Independiente
- 2016 | Chapecoense
- 2015 | Independiente Santa Fe
- 2014 | River Plate
- 2013 | Lanús
- 2012 | Sao Paulo
- 2011 | Universidad de Chile
- 2010 | Independiente
- 2009 | LDU Quito
- 2008 | Sport Club Internacional
- 2007 | Arsenal
- 2006 | Pachuca
- 2005 | Boca Juniors
- 2004 | Boca Juniors
- 2003 | Cienciano
- 2002 | San Lorenzo