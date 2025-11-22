Lanús vs Atlético Mineiro protagonizaron la gran final de la Copa Sudamericana 2025 el sábado 22 de noviembre; te damos el resultado y te compartimos el resumen y goles del partido.

Un duelo muy parejo se vivió en el Estadio Defensores del Chaco, a donde el Atlético Mineiro brasileño llegó como favorito sobre el sorpresivo Lanús, en la gran final de la Copa Sudamericana 2025.

Lanús vs Atlético Mineiro resultado: Así quedó la gran final de la Copa Sudamericana 2025

Después de una intensa gran final de la Copa Sudamericana 2025, Lanús venció 5-4 en penaltis al Atlético Mineiro, para ganar el trofeo en Paraguay.

Lanús vs Atlético Mineiro: Resumen y goles de la gran final de la Copa Sudamericana 2025

Lanús y Atlético Mineiro no pudieron definir en los 90 minutos de tiempo regular la gran final de la Copa Sudamericana 2025, por lo que hubo que jugar dos tiempos extras de 15 minutos cada uno, en busca del campeón.

En los tiempos extras, Atlético Mineiro perdonó en al menos tres ocasiones a Lanús, que soportó estoico los embates brasileños pata llegar a los penaltis.

Y en los penaltis, Lanús fue más eficaz para coronarse.

La tanda de penaltis se definió de la siguiente manera:

Walter Bou falló por Lanús, 0-0 Atlético Mineiro

Hulk también erró su penalti para Atlético Mineiro 0-0 Lanús

Carlos Isquierdoz adelantó a Lanús 1-0 Atlético Mineiro

Gustavo Scarpa igualó para Atlético Mineiro 1-1 Lanús

Sasha Marcich recuperó la ventaja para Lanús 2-1 Atlético Mineiro

Igor Gomes empató para Atlético Mineiro 2-2 Lanús

Dylan Aquino puso arriba a Lanús 3-2 Atlético Mineiro

Falló de nuevo Atlético Mineiro 2-3 Lanús

Lautato Acosta tampoco anotó para Lanús 3-2

El portero Everson emparejó para Atlético Mineiro 3-3 Lanús

Agustín Cardozó regresó la ventaja a Lanús 4-3 Atlético Mineiro

Alexsander no se equivocó y anotó el Atlético Mineiro 4-4 Lanús

Watson no se equivocó con Lanús 5-4 Atlético Mineiro

Vitor Hugo le dio la gloria a Lanús, fallando para Atlético Mineiro, que perdió 4-5

El sueño de Lanús se cumplió en la Copa Sudamericana 2025

Lanús llegó a la gran final de la Copa Sudamericana 2025 para defender el orgullo del futbol argentino, en la que fue su tercer partido de este tipo en la historia.

Antes de la gran final de la Copa Sudamericana 2025, Lanús ganó el título en la temporada 2013, y perdió ante Defensa y Justicia en 2020.

Lanús fue el primer equipo argentino que logró en alcanzar dos finales de Conmebol en la actial década, ambas en la Copa Sudamericana: 2020 y 2025.

