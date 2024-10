Veljko Paunovic se ha vuelto el enemigo número 1 de las Chivas, a pesar del gran amor que le tenían los aficionados, quienes se han quedado anonadados ante las declaraciones que ha dado del Piojo Alvarado.

El ídolo de las Chivas es el Piojo Alvarado, por lo que cualquiera que lo toque, se echará encima a todos los Chivahermanos, quienes sacarán las uñas ante quien sea, así sea Veljko Paunovic.

El actual entrenador de los Tigres, Veljko Paunovic, fue reconocido en la Liga MX gracias a su buena gestión con Chivas, a quienes metió a una final tras 5 años, pero que no pudieron conseguir el título.

Ahora, Veljko Paunovic se ha olvidado del amor que tiene por Chivas, y ha decidido atacar al Piojo Alvarado, quien le aventó un cohete a los periodistas que acudieron a una conferencia de prensa en Verde Valle.

Veljko Paunovic arremete contra el Piojo Alvarado y la pirotecnia que llevó a Chivas

Veljko Paunovic decidió atacar al Piojo Alvarado, pero con justa razón, pues el ídolo del Rebaño decidió llevar pirotecnia a las instalaciones de Chivas, y además, tronarlas dentro del campus de Verde Valle.

Las acciones del Piojo Alvarado se dieron a relucir luego de que tronara una ‘palomita’ en la sala de prensa en la que se encontraban los periodistas que acudieron a la conferencia de prensa previo al Clásico Tapatío.

Esta situación se hizo viral en redes sociales debido a que los periodistas pidieron que el jugador se disculpara, y que el club lo castigara, algo que no ha sucedido hasta el momento, por lo que Veljko Paunovic dijo lo siguiente:

“No quiero ser un policía, no voy buscando a quien puedo castigar, que está mal o bien, pero siempre he querido respetar la conciencia de los jugadores, que son jóvenes, que son traviesos, tienen derecho a equivocarse. Pedir perdón no es suficiente, pero tienen que aprender de las consecuencias”: Veljko Paunovic.

Veljko Paunovic pide que el Piojo Alvarado reciba un castigo

Veljko Paunovic, quien dirigió a Chivas durante un año, habló sobre el Piojo Alvarado y sus acciones “traviesas”, mismas que deben recibir un castigo, pues sus acciones pudieron ser de gravedad:

“Sobre la noticia que salió ayer y lo ocurrido, puedo contestar en cuanto a la importancia de la disciplina, el entorno donde yo trabajo le doy muchísima importancia”: Veljko Paunovic