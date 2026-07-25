Tigres vs San Luis: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 2 de la Liga MX.

Tigres vs San Luis se enfrentan en la Jornada 2 de la Liga MX, y el pronóstico es 1-1 para ambos equipos. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 25 de julio.
Tigres vs San luis: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Liga MX
Tigres 1-1 San Luis es el pronóstico en el Estadio Universitario, casa de los felinos.
Pronóstico: Tigres 1-1 San Luis.
Tigres vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs San Luis, en la Jornada 2 de Liga MX en su Apertura 2026.
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Javier Aquino, Joaquim Pereira, Juan Purata y Jesús Angulo
- Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Juan Brunetta y Diego Lainez
- Delanteros: Uriel Antuna, Sebastián Córdova y Nicolás Ibáñez
San Luis
- Portero: Andrés Sánchez
- Defensas: Román Torres, Robson Bambu, Juanpe y Juan Sanabria
- Mediocampistas: Sebastien Salles-Lamonge, Óscar Macías y Miguel García
- Delanteros: Fidel Barajas, Benjamín Galdames y João Pedro Galvão
Tigres vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX
Tigres vs San Luis abren su actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 25 de julio a 21 horas. Transmite TV Azteca.
- Partido: Tigres vs San Luis
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 25 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: TV Azteca