Tigres vs San Luis se enfrentan en la Jornada 2 de la Liga MX, y el pronóstico es 1-1 para ambos equipos. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 25 de julio.

Tigres vs San luis: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Tigres 1-1 San Luis es el pronóstico en el Estadio Universitario, casa de los felinos.

Pronóstico: Tigres 1-1 San Luis.

Tigres vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs San Luis, en la Jornada 2 de Liga MX en su Apertura 2026.

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Javier Aquino, Joaquim Pereira, Juan Purata y Jesús Angulo

Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Juan Brunetta y Diego Lainez

Delanteros: Uriel Antuna, Sebastián Córdova y Nicolás Ibáñez

San Luis

Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Román Torres, Robson Bambu, Juanpe y Juan Sanabria

Mediocampistas: Sebastien Salles-Lamonge, Óscar Macías y Miguel García

Delanteros: Fidel Barajas, Benjamín Galdames y João Pedro Galvão

Tigres vs San Luis: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 2 de la Liga MX. (Carlos Heredia / Carlos Heredia)

Tigres vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

Tigres vs San Luis abren su actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 25 de julio a 21 horas. Transmite TV Azteca.