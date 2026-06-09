Rafael van der Vaart, exjugador del Real Madrid, salió en defensa de Kylian Mbappé, luego de la presión que existe sobre el francés tras su bajo rendimiento en el ataque merengue durante la temporada 2025-2026.

Mbappé fue acusado de arrogante y de alterar el equilibrio del Real Madrid, por lo que Van der Vaart declaró que las críticas en contra del ex del PSG son infundadas.

Van der Vaart recuerda que a las estrellas siempre se les culpa en el Real Madrid

Van der Vaart declaró que etiquetar a Mbappé como arrogante es injusto y que es muy común que a las estrellas siempre se les critique.

“Me enfada que la gente diga que Mbappe es arrogante. En el PSG, era la única estrella de clase mundial. Cuando juegas con un jugador así, los demás tienden a quedar a su sombra. Y cuando el equipo no gana, toda la culpa recae sobre él”, dijo el exfutbolista de Países Bajos sobre Mbappé.

Van der Vaart también recordó la época cuando jugó con Cristiano Ronaldo y la comparó con lo que está pasando actualmente con Mbappé, pues a una estrella de ese calibre, señala que siempre se le culpa.

“En un gran club como el Real Madrid, todo el mundo es criticado como un loco. Incluso cuando jugaba Ronaldo, siempre se le culpaba si el equipo perdía. Pero hay que entender que Ronaldo marcaba 60 goles por temporada, y Mbappe está mostrando resultados similares ahora. No entiendo por qué los aficionados le critican; también fue el mejor jugador la temporada pasada”. Rafael Van der Vaart, exjugador del Real Madrid.

Van der Vaart defiende a Mbappé: “Me molesta que digan que es arrogante”. (José Bretón / AP)

¿Cómo le fue a Mbappé en la temporada con el Real Madrid?

El delantero del Real Madrid, Mbappé, anotó 42 goles y 6 asistencias en 44 partidos oficiales con el club merengue.

Mbappé también cerró la temporada como el máximo goleador de la Champions League, con 15 goles en 11 partidos.