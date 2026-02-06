Valencia vs Real Madrid se enfrentan en la Jornada 23 de LaLiga, el domingo 8 de febrero. El pronóstico marca triunfo del equipo merengue con marcador de 3-1.

Real Madrid busca apoderarse de la cima de LaLiga en poder del FC Barcelona, que recibe al Mallorca en esta jornada.

Valencia vs Real Madrid: Pronóstico del partido de LaLiga

Real Madrid no puede dejar ir puntos ante equipos como el Valencia, así que, el pronóstico es que el equipo merengue gane 3-1 en el Estadio de Mestalla.

Pronóstico: Valencia 1-3 Real Madrid

Valencia vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones de la visita del Real Madrid a la cancha del Valencia en la Jornada 23 de LaLiga.

Valencia

Portero: Stole Dimitrievski

Defensas: Gayà, Copete, Cömert y Foulquiar

Mediocampistas: Rioja, Pepelu, Ugrinic y Danjuma

Delanteros: Lucas Beltrán y Hugo Duro

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Valverde, Asencio, Huijsen y Carreras

Mediocampistas: Güler, Tchouaméni, Brahim

Delanteros: Rodrygo, Mbappé y Mastantuono

Real visita al Valencia en la Jornada 23 de LaLiga

Valencia vs Real Madrid: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 23 de LaLiga

El domingo 8 de febrero de 2026 continúa termina la Jornada 23 de LaLiga, cuando Real Madrid visite al Valencia, a las 14 horas.

SKY Sports es la plataforma encargada de transmitir el partido.

Partido: Valencia vs Real Madrid

Fase: Jornada 23

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Mestalla

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Valencia a la Jornada 23 de LaLiga?

El Real Madrid venció al Rayo Vallecano, 2-1, en la Jornada 22 de LaLiga para mantenerse en la pelea por el liderato de la competencia.

Con 54 puntos, el Real Madrid tiene uno menos que el líder FC Barcelona.

Valencia suma 23 puntos en lugar 16 de LaLiga, y llega al duelo con el Real Madrid después de perder 2-1 contra el Real Betis.