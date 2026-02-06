Valencia vs Real Madrid se enfrentan en la Jornada 23 de LaLiga, el domingo 8 de febrero. El pronóstico marca triunfo del equipo merengue con marcador de 3-1.
Real Madrid busca apoderarse de la cima de LaLiga en poder del FC Barcelona, que recibe al Mallorca en esta jornada.
Valencia vs Real Madrid: Pronóstico del partido de LaLiga
Real Madrid no puede dejar ir puntos ante equipos como el Valencia, así que, el pronóstico es que el equipo merengue gane 3-1 en el Estadio de Mestalla.
- Pronóstico: Valencia 1-3 Real Madrid
Valencia vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones de la visita del Real Madrid a la cancha del Valencia en la Jornada 23 de LaLiga.
Valencia
- Portero: Stole Dimitrievski
- Defensas: Gayà, Copete, Cömert y Foulquiar
- Mediocampistas: Rioja, Pepelu, Ugrinic y Danjuma
- Delanteros: Lucas Beltrán y Hugo Duro
Real Madrid
- Portero: Courtois
- Defensas: Valverde, Asencio, Huijsen y Carreras
- Mediocampistas: Güler, Tchouaméni, Brahim
- Delanteros: Rodrygo, Mbappé y Mastantuono
Valencia vs Real Madrid: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 23 de LaLiga
El domingo 8 de febrero de 2026 continúa termina la Jornada 23 de LaLiga, cuando Real Madrid visite al Valencia, a las 14 horas.
SKY Sports es la plataforma encargada de transmitir el partido.
- Partido: Valencia vs Real Madrid
- Fase: Jornada 23
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Mestalla
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan Real Madrid y Valencia a la Jornada 23 de LaLiga?
El Real Madrid venció al Rayo Vallecano, 2-1, en la Jornada 22 de LaLiga para mantenerse en la pelea por el liderato de la competencia.
Con 54 puntos, el Real Madrid tiene uno menos que el líder FC Barcelona.
Valencia suma 23 puntos en lugar 16 de LaLiga, y llega al duelo con el Real Madrid después de perder 2-1 contra el Real Betis.