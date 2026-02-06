FC Barcelona vs Mallorca chocan en la Jornada 23 de LaLiga. El pronóstico es triunfo culé con marcador de 2-0 el sábado 7 de febrero.

FC Barcelona vs Mallorca: Pronóstico del partido de LaLiga

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Mallorca, es triunfo del equipo culé con marcador de 2-0.

Pronóstico: FC Barcelona 2-0 Mallorca

FC Barcelona vs Mallorca: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido, FC Barcelona vs Mallorca, en la Jornada 23 de LaLiga.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Koundé, Cubarsí, Eric García y Balde

Mediocampistas: De Jong, Olmo y Fermín

Delanteros: Rashford, Lamine Yamal y Ferran

Mallorca

Portero: Leo Román

Defensas: Asano, Maffeo, Valjent, David López y Mojica

Mediocampistas: Mascarell, Samú y Darder

Delanteros: Virgili y Muriqi

FC Barcelona vs Mallorca: Día, hora y canal para ver la Jornada 23 de LaLiga

El sábado 7 de febrero de 2026 continúa termina la Jornada 23 de LaLiga, cuando FC Barcelona reciba al Mallorca, a partir de las 9:15 horas, tiempo del centro de México.

SKY Sports es la plataforma encargada de transmitir el partido, FC Barcelona vs Mallorca.

Partido: FC Barcelona vs Mallorca

Fase: Jornada 23

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Spotify Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

Barcelona elimina al Albacete y avanza a semifinales de Copa del Rey. (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo llega FC Barcelona a la Jornada 23 de LaLiga?

El FC Barcelona venció al Elche, 3-1, en la Jornada 22 de LaLiga para mantenerse como líder de la competencia con55 puntos.

Mallorca tiene 24 puntos en lugar 14 de LaLiga, y llega al duelo con el FC Barcelona después de golear 4-1 al Sevilla.



