FC Barcelona vs Mallorca chocan en la Jornada 23 de LaLiga. El pronóstico es triunfo culé con marcador de 2-0 el sábado 7 de febrero.
FC Barcelona vs Mallorca: Pronóstico del partido de LaLiga
El pronóstico del partido FC Barcelona vs Mallorca, es triunfo del equipo culé con marcador de 2-0.
- Pronóstico: FC Barcelona 2-0 Mallorca
FC Barcelona vs Mallorca: Posibles alineaciones del partido de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido, FC Barcelona vs Mallorca, en la Jornada 23 de LaLiga.
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Koundé, Cubarsí, Eric García y Balde
- Mediocampistas: De Jong, Olmo y Fermín
- Delanteros: Rashford, Lamine Yamal y Ferran
Mallorca
- Portero: Leo Román
- Defensas: Asano, Maffeo, Valjent, David López y Mojica
- Mediocampistas: Mascarell, Samú y Darder
- Delanteros: Virgili y Muriqi
FC Barcelona vs Mallorca: Día, hora y canal para ver la Jornada 23 de LaLiga
El sábado 7 de febrero de 2026 continúa termina la Jornada 23 de LaLiga, cuando FC Barcelona reciba al Mallorca, a partir de las 9:15 horas, tiempo del centro de México.
SKY Sports es la plataforma encargada de transmitir el partido, FC Barcelona vs Mallorca.
- Partido: FC Barcelona vs Mallorca
- Fase: Jornada 23
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026
- Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Spotify Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega FC Barcelona a la Jornada 23 de LaLiga?
El FC Barcelona venció al Elche, 3-1, en la Jornada 22 de LaLiga para mantenerse como líder de la competencia con55 puntos.
Mallorca tiene 24 puntos en lugar 14 de LaLiga, y llega al duelo con el FC Barcelona después de golear 4-1 al Sevilla.