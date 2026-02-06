Valencia vs Real Madrid se enfrentan en la Jornada 23 de LaLiga, el domingo 8 de febrero en SKY Sports, a partir de las 14 horas.

Partido: Valencia vs Real Madrid

Fase: Jornada 23

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Mestalla

Transmisión: SKY Sports

Valencia vs Real Madrid: Fecha para ver la Jornada 23 de LaLiga

El domingo 8 de febrero de 2026 continúa termina la Jornada 23 de LaLiga, cuando Real Madrid visite al Valencia.

Valencia vs Real Madrid: Horario para ver la Jornada 23 de LaLiga

Valencia vs Real Madrid se enfrentan a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México, el domingo 8 de febrero.

Valencia vs Real Madrid: ¿Dónde ver la Jornada 23 de LaLiga?

SKY Sports es la plataforma encargada de transmitir el partido, Valencia vs Real Madrid.

Partido: Valencia vs Real Madrid

Fase: Jornada 23

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Mestalla

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 23 de LaLiga?

El Real Madrid venció al Rayo Vallecano, 2-1, en la Jornada 22 de LaLiga para mantenerse en la pelea por el liderato de la competencia.

Con 54 puntos, el Real Madrid no puede dejar ir puntos ante Valencia, ya que el FC Barcelona tiene solo un punto más y podría alejarse en la cima del torneo.

¿Cómo llega el Valencia a la Jornada 23 de LaLiga?

Valencia, por su parte, tiene 23 puntos en lugar 16 de LaLiga, y llega al duelo con el Real Madrid después de perder 2-1 contra el Real Betis.