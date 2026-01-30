Real Madrid vs Rayo Vallecano se enfrentan en la Jornada 22 de LaLiga. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones de su partido el domingo 1 de febrero.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: Pronóstico del partido de Jornada 22 de LaLiga

El pronóstico del partido Real Madrid vs Rayo Vallecano es victoria para los merengues, lo que mantendrá al conjunto blanco en la pelea por el título de LaLiga con FC Barcelona.

Pronóstico: Real Madrid 2-0 Rayo Vallecano

Real Madrid vs Rayo Vallecano: Posibles alineaciones del partido de Jornada 22 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Rayo Vallecano, que se jugará el domingo 1 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras y Federico Valverde

Mediocampistas: Tchouameni, Arda Güler y Bellingham

Delanteros: Vinícius Jr., Mastantuono y Mbappé

Rayo Vallecano

Portero: Batalla

Defensas: Nobel Mendy, Lejeune, Pep Chavarría y Espino

Mediocampistas: Pathé Ciss, Óscar Valentín e Isi Palazón

Delanteros: Álvaro García, Carlos Martín y Jorge de Frutos

Real Madrid vs Rayo Vallecano: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 22 de LaLiga.

El domingo 1 de febrero continúa la Jornada 22 de LaLiga con cuatro partidos, entre ellos el Real Madrid vs Rayo Vallecano.

El partido Real Madrid vs Rayo Vallecano iniciará a las 7 horas y será transmitido en la plataforma SKY Sports.

Partido: Real Madrid vs Rayo Vallecano

Fecha: Domingo 1 de febrero

Fase: Jornada 22

Torneo: LaLiga

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Rayo Vallecano a la Jornada 22 de LaLiga?

Real Madrid llega motivado a la Jornada 22 de LaLiga luego de que el club triunfara en su partido de la Jornada 21 ante el Villarreal por 2-0.

Real Madrid llega a este partido de la Jornada 22 de LaLiga con la intención de seguir peleando el liderato con el FC Barcelona.

Por su parte, el Rayo Vallecano, viene de una dolorosa derrota en casa ante Osasuna, por lo que si quiere recuperarse tendrá que sacar puntos ante Real Madrid.