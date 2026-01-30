Real Madrid vs Rayo Vallecano se enfrentan en la Jornada 22 de LaLiga. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones de su partido el domingo 1 de febrero.
Real Madrid vs Rayo Vallecano: Pronóstico del partido de Jornada 22 de LaLiga
El pronóstico del partido Real Madrid vs Rayo Vallecano es victoria para los merengues, lo que mantendrá al conjunto blanco en la pelea por el título de LaLiga con FC Barcelona.
- Pronóstico: Real Madrid 2-0 Rayo Vallecano
Real Madrid vs Rayo Vallecano: Posibles alineaciones del partido de Jornada 22 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Rayo Vallecano, que se jugará el domingo 1 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid
- Portero: Courtois
- Defensas: Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras y Federico Valverde
- Mediocampistas: Tchouameni, Arda Güler y Bellingham
- Delanteros: Vinícius Jr., Mastantuono y Mbappé
Rayo Vallecano
- Portero: Batalla
- Defensas: Nobel Mendy, Lejeune, Pep Chavarría y Espino
- Mediocampistas: Pathé Ciss, Óscar Valentín e Isi Palazón
- Delanteros: Álvaro García, Carlos Martín y Jorge de Frutos
Real Madrid vs Rayo Vallecano: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 22 de LaLiga.
El domingo 1 de febrero continúa la Jornada 22 de LaLiga con cuatro partidos, entre ellos el Real Madrid vs Rayo Vallecano.
El partido Real Madrid vs Rayo Vallecano iniciará a las 7 horas y será transmitido en la plataforma SKY Sports.
- Partido: Real Madrid vs Rayo Vallecano
- Fecha: Domingo 1 de febrero
- Fase: Jornada 22
- Torneo: LaLiga
- Horario: 7 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan Real Madrid y Rayo Vallecano a la Jornada 22 de LaLiga?
Real Madrid llega motivado a la Jornada 22 de LaLiga luego de que el club triunfara en su partido de la Jornada 21 ante el Villarreal por 2-0.
Real Madrid llega a este partido de la Jornada 22 de LaLiga con la intención de seguir peleando el liderato con el FC Barcelona.
Por su parte, el Rayo Vallecano, viene de una dolorosa derrota en casa ante Osasuna, por lo que si quiere recuperarse tendrá que sacar puntos ante Real Madrid.