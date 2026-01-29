El Real Madrid podría tener revancha con Benfica en los playoffs de la Champions League, equipo que evitó la clasificación directa de los merengues a los octavos de final del torneo.

Posibles rivales del Real Madrid en playoffs de Champions League:

Bodo Glimt

Benfica

¿Cuándo es el sorteo de los playoffs de la Champions League?

El sorteo de los playoffs de la Champions League, en el que Real Madrid conocerá a su rival, será el viernes 30 de enero en Nyon, Suiza.

Las únicas posibilidades como rival del Real Madrid son el Bodo Glimt y el Benfica, y con el segundo el duelo sería una revancha directa, pero en serie de ida y vuelta.

Benfica 4-2 Real Madrid: los merengues van a Playoffs en la Champions. (captura)

¿En qué lugar de la Fase Liga de Champions League quedó el Real Madrid?

El Real Madrid terminó en noveno lugar de la Fase Liga de la Champions League, un punto abajo del Manchester City, el último equipo clasificado de manera directa a los octavos de final.

En cuanto a los posibles rivales del Real Madrid en playoffs de la Champions League, el Bodo Glimt acabó la Fase Liga en la posición 23, por encima del Benfica, lugar 24.

Bodo Glimt sumó 2 triunfos, 3 empates y 3 derrotas en Fase Liga.

Benfica 3 victorias y 5 descalabros.

Real Madrid en Champions League (Armando Franca / AP)

¿Qué equipos entran en el sorteo de los playoffs de la Champions League?

Estos son los 16 equipos que participarán en el sorteo de los playoffs de la Champions League:

Cabezas de serie

Real Madrid

Inter de Milán

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

No cabezas de serie

Borussia Dortmund

Olympiacos

Brujas

Galatasaray

Mónaco

Qarabağ

Bodo Glimt

Benfica

¿Cómo funciona el sorteo de los play-offs eliminatorios de la Champions League?

Los partidos de los playoffs de la Champions League se determinan mediante un sorteo realizado de acuerdo con los siguientes principios:

Los clubes se emparejan en función de su posición al final de la Fase Liga para formar cuatro parejas cabezas de serie y cuatro parejas no cabezas de serie.

Los clubes de cada pareja cabeza de serie se emparejan en la fase de eliminatorias contra los clubes de cada pareja de no cabezas de serie.

Los clubes 9-10 contra los clubes 23-24, 11-12 contra los clubes 21-22, los clubes 13-14 contra los clubes 19-20, y los clubes 15-16 contra los clubes 17-18.

¿Cuándo se jugarán los play-offs eliminatorios?

Los playoffs de la Champions League se disputan a doble partido en las siguientes fechas: