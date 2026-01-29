Real Madrid sufrió una derrota en la Champions League, partido en el que Arda Güler, jugador merengue, se quejó por salir de cambio, decisión que generó tensión en el equipo de Álvaro Arbeloa.

Caer en Portugal con el Benfica, mandó al Real Madrid a los playoffs de la Champions League y descubrió la tensión que existe en el equipo que dirige Álvaro Arbeloa.

¿Qué pasó con Arda Güler en el partido del Real Madrid?

La queja de Arda Güler y la derrota en Lisboa mostraron las grietas en el Real Madrid, esas que terminaron con el proyecto de Xabi Alonso como DT, situación que podría repetirse con Álvaro Arbeloa.

Al minuto 79, con el Real Madrid abajo en el marcador en la cancha del Benfica, Álvaro Arbeloa decidió que Arda Güler saliera de cambio, situación que no le gustó nada al futbolista turco.

Arda Güler reaccionó de inmediato al abandonar el terreno de juego, y camino a la banca alzó los brazos en señal de desaprobacior por haber sido sustituido, acción que apareción en directo a través de la transmisión de TV.

La imagen reveló a un Arda Güler molesto lamentado que siempre sea el elegido para salir de cambio, como si fuera responsable de las derrotas del Real Madrid.

Arda Güler (captura de pant)

Arbeloa tendrá que poner orden

Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid está en la mira de todos. Y aunque luce como entrenador de transición, eso no lo libra de los reclamos y la presión que representa su puesto en el club merengue.

Algo similar sucedió en la anterior etapa de Xabi Alonso como DT del Real Madrid, a quien el vestidor se le salió de control y provocó su partida de la entidad merengue.