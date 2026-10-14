Raúl Jiménez enfrenta uno de los momentos más complicados de su carrera, pero no pierde la confianza en su recuperación.

El delantero mexicano compartió un mensaje en redes sociales después de confirmarse que deberá someterse a una operación por una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, situación que lo mantendría alejado de las canchas hasta enero de 2027.

“La vida siempre nos pone pruebas, y esta es una más que voy a superar. Sé que el camino no será fácil, pero también sé de lo que soy capaz. Esto no me detiene, solo me prepara para volver más fuerte”. Raúl Jiménez, futbolista mexicano.

Raúl Jiménez será operado de la rodilla este viernes

Raúl Jiménez también dejó claro que afrontará el proceso con paciencia y disciplina, convencido de que podrá regresar a las canchas en buenas condiciones.

“Un día a la vez, con paciencia, disciplina y la misma mentalidad de siempre. Volveré. Y volveré más fuerte que nunca”, agregó el llamado ‘Lobo de Tepeji’.

El mensaje de Raúl Jiménez tras lesión en la rodilla izquierda. (@raulalonsojimenez9)

El Wolverhampton confirmó que el tratamiento conservador al que fue sometido el mexicano no ofreció los resultados esperados, por lo que después de evaluar su evolución, los especialistas recomendaron que pase por el quirófano este viernes 16 de octubre.

Raúl Jiménez regresará en 2027

El pronóstico inicial apunta a que Raúl Jiménez estará fuera de actividad hasta enero de 2027, aunque su regreso dependerá de cómo evolucione durante la rehabilitación.

La noticia representa un duro golpe para los Wolves, que perderán a uno de sus referentes ofensivos durante varios meses, sin embargo, las consecuencias también alcanzan a la Selección Mexicana, que no podrá contar con el delantero para los cuartos de final de la Nations League frente a Jamaica.