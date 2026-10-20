Como vs Manchester United chocan en partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 10:45 horas con transmisión por FOX One.
- Partido: Como vs Manchester United
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Transmisión: FOX One
Como vs Manchester United: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League
El miércoles 21 de octubre de 2026 a las 10:45 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Como vs Manchester United.
Como vs Manchester United: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?
El partido Como vs Manchester United podrá verse a través de un canal por FOX One.
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- Partido: Como vs Manchester United
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Transmisión: FOX One
Así quedaron Como y Manchester United en la Jornada 2 de la Champions League
El Como perdió 2-3 con Feyenoord en la Jornada 2 de la Champions League, para quedarse con tres puntos en su cuenta.
Por su parte, Manchester United también cayó en la pasada jornada, con marcador de 0-2 ante el Atlético de Madrid.