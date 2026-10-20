Como vs Manchester United chocan en partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 10:45 horas con transmisión por FOX One.

Partido: Como vs Manchester United

Fase: Jornada 3

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stadio Giuseppe Sinigaglia

Transmisión: FOX One

Manchester United busca su segundo triunfo en la competencia (Dave Thompson / AP Photo/Dave Thompson)

Como vs Manchester United: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El miércoles 21 de octubre de 2026 a las 10:45 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Como vs Manchester United.

Como vs Manchester United: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?

El partido Como vs Manchester United podrá verse a través de un canal por FOX One.

Partido: Como vs Manchester United

Fase: Jornada 3

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stadio Giuseppe Sinigaglia

Transmisión: FOX One

Así quedaron Como y Manchester United en la Jornada 2 de la Champions League

El Como perdió 2-3 con Feyenoord en la Jornada 2 de la Champions League, para quedarse con tres puntos en su cuenta.

Por su parte, Manchester United también cayó en la pasada jornada, con marcador de 0-2 ante el Atlético de Madrid.