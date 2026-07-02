Luego de caer ante Inglaterra en el Mundial 2026, el DT de Congo recibió una dolorosa noticia familiar.

Mientras estaba frente a los medios de comunicación en la conferencia posterior al partido de RD Congo, Sébastien Desabre recibió la noticia de la muerte de su padre.

Sébastien Desabre, seleccionador de RD Congo, estaba en conferencia de prensa tras la eliminación ante Inglaterra cuando se hizo público el fallecimiento de su padre.



El entrenador se levantó, dio las gracias y abandonó la rueda de prensa. pic.twitter.com/BDmfCO7kDq — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 2, 2026

DT de Congo recibe noticia de la muerte de su padre tras caer ante Inglaterra

Durante su charla con los medios, un portavoz de prensa del Congo anunció frente a todos que el padre de Sébastien Desabre había muerto.

“¿No hay más preguntas? Gracias, pero les informamos que el entrenador perdió a su padre. Así que nuestras más sinceras condolencias." Portavoz prensa del Congo

El director técnico de la República del Congo se mostró visiblemente sorprendido al informarse de forma pública su pérdida familiar.

Posteriormente, la conferencia de prensa del entrenador se dio por terminada. Las imágenes con la reacción de Sébastien Desabre se han viralizado en redes sociales.

Tras caer ante Inglaterra, DT de Congo recibe una dolorosa noticia familiar (Captura de video)

Fanáticos y seguidores del Congo mandaron sus condolencias ante la dura situación que vive el director técnico.

El lamentable suceso personal coincidió con la eliminación de su selección del Mundial 2026.

Esto al ser derrotado por Inglaterra 2-1 en la ronda de dieciseisavos de final que se jugó este miércoles 1 de julio en el Estadio de Atlanta.

Pese a que la selección del Congo marcó el primer gol desde muy temprano en el encuentro, Inglaterra remontó el partido y terminó con el sueño del equipo africano.

RD del Congo se convirtió en uno de los equipos revelación del Mundial al pasar a las rondas eliminatorias tras sumar 4 puntos en el Grupo K.

La buena cosecha de RD Congo se dio al vencer a Uzbekistán y empatar contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.