Un nuevo escándalo en el futbol internacional, pues se reveló que un referente del Inter de Milán de la Serie A mató a un jubilado de 81 años de edad que circulaba por las calles en silla de ruedas.

Se trata de Josep Martínez, arquero del Inter de Milán de la Serie A, quien circulaba con su auto por las calles de la ciudad cuando atropelló a un jubilado de 81 años de edad.

De acuerdo con los investigadores, se cree que la víctima se descompensó, cruzó mal la calle contra su propia voluntad y fue embestido por el español por accidente.

⚫️ Josep Martínez, segundo portero del Inter, ha atropellado mortalmente a un anciano de 81 años esta mañana cerca de la Ciudad Deportiva del Inter.



El guardameta español le ofreció asistencia inmediata a la víctima y se le habría visto muy afectado tras ello según 'ANSA'.



La… pic.twitter.com/yF1lQlmjG5 — Soy Calcio (@SoyCalcio_) October 28, 2025

