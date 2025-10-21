El mundo del futbol se encuentra de luto luego de que se diera a conocer la muerte de un futbolista de 18 años de edad, quien fue engañado con hacer una prueba y terminó secuestrado.

Se trata del joven Cheikh Touré, futbolista formado en la academia Esprit Foot de Yeumbeul, pero su carrera no pudo despegar debido a que fue traicionado al intentar probarse en el futbol profesional.

El Ministerio de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses Residentes en el Extranjero, fue quien informó sobre la muerte del futbolista Cheikh Touré, quien fue asesinado el pasado viernes 17 de octubre en Kumasi, República de Ghana.

Tragedia en el futbol: Asesinan a futbolista tras engañarlo con hacer una prueba y terminó secuestrado; tenía 18 años

De acuerdo con las investigaciones, el futbolista de 18 años de edad, Cheikh Touré, habría sido víctima de una red de fraude y extorsión.

“Las primeras investigaciones realizadas por los servicios consulares indican que el señor Touré, joven futbolista senegalés, fue víctima de una red de fraude y extorsión”.

Reportes indican que el jugador podría haber recibido una oferta para firmar con un equipo, misma que los secuestradores habrían aprovechado para secuestrarlo y pedir dinero a sus familiares.

Asimismo, informan que, luego de que la familia no tuviera los medios económicos para pagar el rescate, los secuestradores cumplieron su amenaza y asesinaron al futbolista Cheikh Touré.

📍Décès d’un jeune compatriote à Kumasi (Ghana)



Le Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a appris, ce samedi 18 octobre 2025, le décès survenu à Kumasi (République du Ghana), le vendredi 17 octobre 2025, de M. Cheikh… pic.twitter.com/SiN0mGCANK — Min. Intégration Africaine & Affaires Étrangères (@miaae_senegal) October 18, 2025

Autoridades realizarán investigación exhaustiva por muerte de futbolista

De acuerdo con la Embajada de Senegal en Accra, el cuerpo del futbolista ha sido trasladado a la Morgue Ebenezer en Tafo, en la región de Ashanti, a unos 250 km de Accra.

Por su parte, las autoridades de Ghana informaron que realizarán una investigación exhaustiva sobre las circunstancias exactas de la muerte del futbolista.

Cabe mencionar que la tragedia del jugador Cheikh Touré motivó a los organismos oficiales a emitir nuevas advertencias para proteger a los jóvenes en África occidental.