El futbol americano profesional de México tendrá un nuevo integrante. Toros Edomex fue presentado oficialmente como franquicia de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA Finsus), un proyecto que busca fortalecer la competencia y acercar este deporte a miles de aficionados del Estado de México.

Durante el evento, Gonzalo Sevilla, comisionado de la LFA, dio la bienvenida a la nueva organización y explicó que su incorporación forma parte de una estrategia de expansión que busca consolidar el crecimiento de la liga.

“Desde la LFA Finsus estamos muy ilusionados con la llegada de Toros. Nuestra labor es muy clara, es construir una liga de futbol profesional que sea merecedora del fan mexicano” Gonzalo Sevilla, Comisionado de LFA

El comisionado también destacó que la expansión no consiste únicamente en sumar equipos, sino en incorporar proyectos sólidos que contribuyan al desarrollo del futbol americano nacional.

“Teníamos muy claro que queríamos una expansión, pero una expansión muy bien pensada, sólida, invitando a inversionistas que sean grupos como estos, de empresarios jóvenes, que vengan a fortalecer la liga y no solo a sumar un equipo más” Gonzalo Sevilla, Comisionado de LFA

Al frente de la nueva franquicia se encuentran Fernando Fonseca y Federico Arreola, quienes compartieron la visión de una organización que pretende conectar con los aficionados y construir una identidad propia dentro de la LFA.

Gonzalo Sevilla, Simón Hernández, Bayron Matos, Fernando Fonseca y Federico Arreola en la presentación de Toros Edomex, nuevo equipo de la LFA. (Especial )

Toros Edomex quiere conquistar a la afición y competir desde el primer momento

Fernando Fonseca, propietario de Toros Edomex, aseguró que uno de los principales objetivos será acercarse a los aficionados que todavía no conocen la LFA y convertirlos en seguidores del equipo.

“En Toros buscamos ser el equipo de esos miles de aficionados de futbol americano que hoy todavía no conocen la LFA. Queremos que se enamoren y que nos acompañen a escribir esta historia” Fernando Fonseca, propietario de Toros Edomex

El directivo también habló sobre las exigencias que tendrá cada integrante de la organización, desde los jugadores y entrenadores hasta el personal administrativo, además del compromiso que asumirán con su afición.

Por su parte, Federico Arreola dejó claro que la intención no es simplemente ocupar un lugar en la liga, sino construir un equipo capaz de competir por objetivos importantes.

“Nuestra mentalidad en Toros es muy clara. Queremos competir desde el minuto uno. No estamos aquí solamente para ocupar un lugar en la liga y nada más, queremos ser protagonistas” Federico Arreola, propietario de Toros Edomex

Arreola también hizo énfasis en que los resultados deberán respaldar las ambiciones de la organización: “Los campeonatos y los campeones no se anuncian en una conferencia de prensa. El respeto se gana día a día en el campo y estamos dispuestos a ganarnos ese respeto todos los días”.

En ese sentido, explicó que la elección de Simón Hernández como head coach respondió a la búsqueda de un perfil que compartiera los valores y la disciplina que pretende establecer la franquicia.

Simón Hernández y Bayron Matos encabezan el inicio deportivo de la franquicia

Como parte de la presentación, Toros Edomex anunció a Simón Hernández como su entrenador en jefe. Su incorporación representa uno de los primeros pasos para construir una estructura deportiva que responda a las expectativas de los propietarios.

La organización también presentó a su primer jugador: el dominicano Bayron Matos, liniero que cuenta con experiencia en la NFL, donde formó parte de las organizaciones de Miami Dolphins e Indianapolis Colts.

Bayron Matos, jugador estrella de Toros Edomex, nuevo equipo de la LFA. (Especial )

Matos explicó que decidió sumarse al proyecto porque encontró una mentalidad con la que se identifica y en la que confía para alcanzar sus objetivos profesionales.

“Yo quería ser parte de una franquicia con la mentalidad que tiene Toros. Creí en ellos, en lo que están haciendo. Hacer mi trabajo, jugar al más alto nivel, ser parte de un equipo ganador” Byron Matos, jugador de Toros Edomex

El jugador también compartió un mensaje sobre la importancia del trabajo y la perseverancia para cumplir los objetivos: “Todos los sueños se pueden y hay que trabajar, poner todo en manos de Dios, pedirle a Dios salud y seguir empujando”.

Con la presentación de sus propietarios, cuerpo técnico y primer jugador, Toros Edomex comienza oficialmente su camino en la LFA. La nueva franquicia llega con una apuesta clara: construir una organización profesional, conectar con la afición del Estado de México y demostrar en el campo que sus aspiraciones de protagonismo pueden convertirse en resultados.