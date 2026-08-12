Toluca vs Dallas se enfrentan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV e Imagen TV a las 20:00 horas.

Partido: Toluca vs Dallas

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Apple TV e Imagen TV

Toluca vs Dallas: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

El miércoles 12 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Toluca vs Dallas.

Toluca vs Dallas: ¿Dónde ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

El partido Toluca vs Dallas podrá verse a las 20:00 horas a través de Apple TV e Imagen TV.

Partido: Toluca vs Dallas

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Apple TV e Imagen TV

Toluca recibirá su segundo partido de la Leagues Cup en el Nemesio Diez (Brandon / Brandon)

¿Cómo llegan Toluca y Dallas a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Toluca suma 3 puntos en la Leagues Cup 2026 en el sexto lugar del grupo de la Liga MX, por lo que necesita ganar y esperar otros resultados para saber si avanza a la siguiente ronda.

El FC Dallas es uno de los 7 equipos de la MLS con 6 puntos y está obligado a ganar en la Jornada 3 para aspirar a seguir en la competencia.