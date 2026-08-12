Toluca vs Dallas se enfrentan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV e Imagen TV a las 20:00 horas.
- Partido: Toluca vs Dallas
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Apple TV e Imagen TV
Toluca vs Dallas: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
El miércoles 12 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Toluca vs Dallas.
Toluca vs Dallas: ¿Dónde ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
El partido Toluca vs Dallas podrá verse a las 20:00 horas a través de Apple TV e Imagen TV.
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- Partido: Toluca vs Dallas
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Apple TV e Imagen TV
¿Cómo llegan Toluca y Dallas a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Toluca suma 3 puntos en la Leagues Cup 2026 en el sexto lugar del grupo de la Liga MX, por lo que necesita ganar y esperar otros resultados para saber si avanza a la siguiente ronda.
El FC Dallas es uno de los 7 equipos de la MLS con 6 puntos y está obligado a ganar en la Jornada 3 para aspirar a seguir en la competencia.