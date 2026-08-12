Rayados vs Nashville chocan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV e Imagen TV a las 18:10 horas.

Partido: Rayados vs Nashville

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026

Horario: 18:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Geodis Park

Transmisión: Apple TV e Imagen TV

Rayados vs Nashville: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

El miércoles 12 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Rayados vs Nashville.

Rayados vs Nashville: Hora para ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El partido Rayados vs Nashville podrá verse a las 18:10 horas a través de Apple TV e Imagen TV.

Partido: Rayados vs Nashville

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026

Horario: 18:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Geodis Park

Transmisión: Apple TV e Imagen TV

Rayados sigue con posibilidades de avanzar en la Leagues Cup 2026 (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Cómo llegan Rayados y Nashvile a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Rayados suma 3 puntos en la Leagues Cup 2026 y es complicado que logre acceder a la siguiente ronda, debido a que se ubica en la séptima posición y solo avanzan cuatro equipos por grupo.

Nashville tiene un panorama aún más complicado, ya que con 3 puntos es complicado que supere a todos los equipos que suman 6 unidades en el grupo de la MLS.