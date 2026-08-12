Rayados vs Nashville chocan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV e Imagen TV a las 18:10 horas.
- Partido: Rayados vs Nashville
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 18:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Geodis Park
- Transmisión: Apple TV e Imagen TV
Rayados vs Nashville: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
El miércoles 12 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Rayados vs Nashville.
Rayados vs Nashville: Hora para ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El partido Rayados vs Nashville podrá verse a las 18:10 horas a través de Apple TV e Imagen TV.
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- Partido: Rayados vs Nashville
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 18:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Geodis Park
- Transmisión: Apple TV e Imagen TV
¿Cómo llegan Rayados y Nashvile a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Rayados suma 3 puntos en la Leagues Cup 2026 y es complicado que logre acceder a la siguiente ronda, debido a que se ubica en la séptima posición y solo avanzan cuatro equipos por grupo.
Nashville tiene un panorama aún más complicado, ya que con 3 puntos es complicado que supere a todos los equipos que suman 6 unidades en el grupo de la MLS.