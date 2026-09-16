Puebla vs Toluca se midieron en partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, duelo que terminó con una victoria escarlata 1-0.

El partido Puebla vs Toluca fue uno de varios juegos programados de la Jornada 7, debido a la actividad de los clubes de Liga MX en la Leagues Cup.

Marcador final: Puebla 0-1 Toluca

Puebla vs Toluca: así se definió el partido pendiente de la Jornada 7 de la Liga MX

El partido Puebla vs Toluca de la Jornada 7 de la Liga MX, se definió con un único tanto en el partido, un autogol de José Pachuca al minuto 65.

Así fueron los goles del partido Puebla vs Toluca:

Minuto 65: Autogol de José Pachuca ( Puebla 0-1 Toluca)

Con este marcador, Puebla se ubica en el lugar se quedó ubicado en el octavo puesto de la tabla general, con 13 puntos.

Toluca, por su parte, llegó a 19 puntos con los que desbanca a Chivas y es el nuevo líder general del futbol mexicano.

¿Cuándo vuelven a jugar Puebla y Toluca en la Liga MX?

Puebla y Toluca jugarán la Jornada 9 del Apertura 2026 que inicia el viernes 18 de septiembre de 2026.

En la Liga MX, Puebla recibirá al Atlante el viernes 18 de septiembre, mientras que Toluca recibirá a Santos el domingo 20 de septiembre.