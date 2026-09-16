Inter Miami vs Cruz Azul se miden el miércoles 16 de septiembre por el trofeo del Campeones Cup 2026. Transmiten ViX, Apple TV, TUDN, Canal 5 e Imagen TV. a las 18 horas.

  • Partido: Inter Miami vs Cruz Azul
  • Fase: Final
  • Torneo: Campeones Cup 2026
  • Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
  • Horario: 18:80 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Nu Stadium
  • Transmisión: ViX, Apple TV, TUDN, Canal 5 e Imagen TV.
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Cruz Azul es el actual campeón de la Liga MX (Osvaldo Aguilar / MEXSPORT)

Inter Miami vs Cruz Azul: Día para ver la final del Campeones Cup 2026

El miércoles 16 de septiembre de 2026 se juega la final del Campeones Cup 2026: Inter Miami vs Cruz Azul.

Inter Miami vs Cruz Azul: Hora para ver la final del Campeones Cup 2026

El partido Inter Miami vs Cruz Azul por el título del Campeones Cup 2026, está programado para iniciar a las 18 horas.

Inter Miami vs Cruz Azul: Canal para ver la final del Campeones Cup 2026

Las plataformas ViX, Apple TV, TUDN, Canal 5 e Imagen TV transmitirán la final del Campeones Cup 2026, entre Inter Miami de Lionel Messi y Cruz Azul.

  • Partido: Inter Miami vs Cruz Azul
  • Fase: Final
  • Torneo: Campeones Cup 2026
  • Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
  • Horario: 18:80 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Nu Stadium
  • Transmisión: ViX, Apple TV, TUDN, Canal 5 e Imagen TV.
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