Inter Miami vs Cruz Azul se miden el miércoles 16 de septiembre por el trofeo del Campeones Cup 2026. Transmiten ViX, Apple TV, TUDN, Canal 5 e Imagen TV. a las 18 horas.
- Partido: Inter Miami vs Cruz Azul
- Fase: Final
- Torneo: Campeones Cup 2026
- Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
- Horario: 18:80 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nu Stadium
- Transmisión: ViX, Apple TV, TUDN, Canal 5 e Imagen TV.
Inter Miami vs Cruz Azul: Día para ver la final del Campeones Cup 2026
El miércoles 16 de septiembre de 2026 se juega la final del Campeones Cup 2026: Inter Miami vs Cruz Azul.
Inter Miami vs Cruz Azul: Hora para ver la final del Campeones Cup 2026
El partido Inter Miami vs Cruz Azul por el título del Campeones Cup 2026, está programado para iniciar a las 18 horas.
Inter Miami vs Cruz Azul: Canal para ver la final del Campeones Cup 2026
Las plataformas ViX, Apple TV, TUDN, Canal 5 e Imagen TV transmitirán la final del Campeones Cup 2026, entre Inter Miami de Lionel Messi y Cruz Azul.
- Partido: Inter Miami vs Cruz Azul
- Fase: Final
- Torneo: Campeones Cup 2026
- Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
- Horario: 18:80 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nu Stadium
- Transmisión: ViX, Apple TV, TUDN, Canal 5 e Imagen TV.