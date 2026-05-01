Jaden McDaniels anotó 32 puntos y capturó 10 rebotes, y Terrence Shannon Jr. sumó 24 puntos, para que los Timberwolves eliminaran 110-98 a los Nuggets para avanzar a semifinales de la NBA.

Marcador final: Timberwolves 110-98 Nuggets

Timberwolves soporta bajas y avanza en la NBA

Timberwolves, con sus tres principales escoltas ausentes por lesiones, apostaron por un juego de más altura, gracias al trabajo de Rudy Gobert, Julius Randle y Naz Reid.

Minnesota, sexto preclasificado de la Conferencia Oeste, comenzará la segunda ronda en San Antonio. Los Spurs, que fueron los segundos preclasificados en la NBA, vencieron a Portland en cinco partidos.

¿Cuándo juegan los Timberwolves en las semifinales de la NBA?

Timberwolves vs Spurs se miden en el Juego 1 este lunes 4 de mayo.

Partido: Timberwolves vs Nuggets

Fase: Juego 5 semifinal del Oeste de la NBA

Fecha: Lunes 4 de mayo de 2026

Sede: AT&T Center

Nuggets y Nikola Jokic se despiden de la temporada

Nikola Jokic, estrella de los Nuggets, se despidió con 28 puntos, 10 asistencias y nueve rebotes para liderar a su quinteta sin evitar la eliminación.

Jamal Murray tuvo dificultades para zafarse de McDaniels y terminó con apenas 12 puntos, atinando 4 de 17 tiros de campo.

Cameron Johnson anotó 27 tantos para encabezar la noche de Denver desde larga distancia, con 10 de 27, pero Jokic y los triples simplemente no fueron suficientes para seguir el ritmo de unos Timberwolves motivados.