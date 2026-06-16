Tim Payne se convirtió en un fenómeno viral sin haber jugado en la Copa del Mundo, pero el destino le cambió la vida y tras el Mundial 2026 se convertiría en refuerzo del histórico Olimpia de Paraguay.

El Mundial 2026 volteó a ver a Tim Payne, futbolista de Nueva Zelanda que pasó de ser un desconocido del torneo de la FIFA a debutar como una figura gracias a las redes sociales.

Tim Payne se volvió viral gracias a un influencer, y ahora es el jugador a seguir de la plantilla de Nueva Zelanda y del Mundial 2026.

Irán y Nueva Zelanda de Tim Payne empataron en su debut en el Mundial 2026. (Mark J. Terrill / AP Photo/Mark J. Terrill)

Tim Payne seguiría su carrera en el futbol sudamericano

A los 32 años, Tim Payne dejará al Wellington de Australia para iniciar una aventura al otro lado del mundo con el Olimpia de Paraguay, equipo que le permitirá conocer el sabor del futbol sudamericano.

Payne tiene un acuerdo cerrado para convertirse en nuevo refuerzo de Olimpia de tras finalizar su participación con Nueva Zelanda en el Mundial 2026.

Tim Payne es un fichaje mediático para el Olimpia de Paraguay

Ante la inminente llegada de Tim Payne al Olimpia, las redes sociales del club paraguayo se encendieron con un sugestivo emoji de fuerza junto a la bandera de Nueva Zelanda.

Así, Tim Payne está listo paras disputará la Copa Sudamericana con el Olimpia, y si se queda un buen tiempo jugará la Copa Libertadores en la siguiente temporada tras consagrarse Olimpia campeón del Apertura.

Tim Payne, una historia soñada del internet a la cancha

El salto de Tim Payne al fútbol sudamericano con el Olimpia corona una de las historias más insólitas del internet.

El influencer argentino Valentín Scarsini buscó al jugador “menos conocido” del Mundial 2026 para potenciarlo en redes sociales.

Payne pasó de tener cerca de 5 mil seguidores en Instagram a superar la barrera de los 5 millones en cuestión de días, por arriba de la población total de su país de origen Nueva Zelanda.

Titular en el debut mundialista de Nueva Zelanda ante Irán, la popularidad de Payne atrajo el interés de marcas paraguayas que ayudaron a financiar su incorporación al Olimpia.