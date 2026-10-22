Atlas vs León juegan la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA. Jueves 22 de octubre a las 19:06 horas por Tubi y FOX One.

Partido: Atlas vs León

Fase: Jornada 10 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Jueves 22 de octubre de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Tubi y FOX One

Atlas vs León: ¿Cuándo ver el partido pendiente de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?

El jueves 22 de octubre de 2026 se juega la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA, actividad que incluye el partido Atlas vs León.

Atlas vs León: Horario del partido pendiente de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlas vs León de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Atlas vs León: ¿Dónde ver el partido pendiente de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?

El partido Atlas vs León podrá verse a través de la señal de Tubi y FOX One.