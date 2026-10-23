Tijuana vs Pumas abren la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 23 de octubre a las 21:10 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Pumas
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One y Tubi
Tijuana vs Pumas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?
El viernes 23 de octubre de 2026 inicia la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA con el partido Tijuana vs Pumas.
Tijuana vs Pumas: Horario del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Tijuana vs Pumas de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Tijuana vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?
El partido Tijuana vs Pumas podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Pumas
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One y Tubi