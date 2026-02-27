Tijuana vs Pumas se enfrentan en la Jornada 8 de la Liga MX. El partido es el viernes 27 de febrero de 2026 y será transmitido por FOX y FOX One.
- Partido: Tijuana vs Pumas
- Fase: Jornada 8
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX y FOX One
Tijuana vs Pumas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?
Tijuana vs Pumas juegan el viernes 27 de febrero como parte de la Jornada 8 de la Liga MX.
Tijuana vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?
El Tijuana vs Pumas se jugará a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma FOX y FOX One.
Deportes
Viernes botanero hoy 27 de febrero: Horarios y dónde ver los partidos de la Jornada 8 de Liga MX
Deportes
Rayados vs Cruz Azul: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de Liga MX
Deportes
Tijuana vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de Liga MX
Deportes
América vs Tigres: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX
Deportes
Rayados vs Cruz Azul: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 8 de Liga MX
Deportes
Toluca vs Chivas: Día, hora y canal para ver la Jornada 8 de Liga MX
- Partido: Tijuana vs Pumas
- Fase: Jornada 8
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX y FOX One
¿Cómo llegan Tijuana y Pumas al partido de la Jornada 8 de la Liga MX?
Pumas llega como tercer lugar de la Liga MX después de vencer en la Jornada 7 a Rayados con marcador de 2-0.
En la cancha de Tijuana, Pumas buscará sacar un buen resultado para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del torneo.
Tijuana del Loco Abreu no ha tenido una gran temporada, y tras 7 jornadas disputadas, se ubica en la posición 11 con 8 unidades en su cuenta.