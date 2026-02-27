Tijuana vs Pumas se enfrentan en la Jornada 8 de la Liga MX. El partido es el viernes 27 de febrero de 2026 y será transmitido por FOX y FOX One.

Partido: Tijuana vs Pumas

Fase: Jornada 8

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX y FOX One

Tijuana vs Pumas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?

Tijuana vs Pumas juegan el viernes 27 de febrero como parte de la Jornada 8 de la Liga MX.

Tijuana vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?

El Tijuana vs Pumas se jugará a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma FOX y FOX One.

Partido: Tijuana vs Pumas

Fase: Jornada 8

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX y FOX One

Pumas en la Liga MX (Jafet Moz / Jafet Moz)

¿Cómo llegan Tijuana y Pumas al partido de la Jornada 8 de la Liga MX?

Pumas llega como tercer lugar de la Liga MX después de vencer en la Jornada 7 a Rayados con marcador de 2-0.

En la cancha de Tijuana, Pumas buscará sacar un buen resultado para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del torneo.

Tijuana del Loco Abreu no ha tenido una gran temporada, y tras 7 jornadas disputadas, se ubica en la posición 11 con 8 unidades en su cuenta.