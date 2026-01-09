Tijuana vs América de Ángel Villacampa se miden en la Jornada 2 de la Liga MX Femenil. Conoce el día, hora y canal para ver a las Águilas en el Clausura 2026.

Partido: Tijuana vs América

Fase: Jornada 2 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 10 de enero de 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX One y Tubi

Tijuana vs América: Día para ver a las Águilas en la Jornada 2 de Liga MX Femenil

El sábado 10 de enero de 2026 continúa el Clausura 2026 de Liga MX Femenil con la Jornada 2, en la que juegan Tijuana vs América.

Tijuana vs América: Hora para ver a las Águilas en la Jornada 2 de Liga MX Femenil

El partido Tijuana vs América inicia a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 2 de la Liga MX Femenil.

Tijuana vs América: Canal para ver a las Águilas en la Jornada 2 de Liga MX Femenil

Las plataformas FOX One y Tubi transmitirán el partido Tijuana vs América, como parte de la Jornada 2 de la Liga MX Femenil.

¿Cómo llega el América a la Jornada 2 de la Liga MX Femenil vs Tijuana?

El América debutó en la Liga MX Femenil venció 2-1 a Santos en la Jornada 1 de la competencia, y repetirá como visitante en la Jornada 2 en la cancha de Tijuana.

Con 3 puntos, América comparte puntaje con 8 equipo más, pero a partir de la Jornada 2, los clubes más fuertes tendrán que ir marcando tendencia a su favor.

En ese sentido, América es favorito para sumar los tres puntos en la cancha de Tijuana, el sábado 10 de enero.

¿Cómo llega Tijuana a la Jornada 2 de la Liga MX Femenil vs América?

Tijuana perdió un duelo de goles con Toluca en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, por lo que busca sus primeros puntos en la Jornada 2 vs América.

Toluca venció 5-3 a Tijuana, equipo que mostró buena capacidad ofensiva, misma que intentará aplicar en casa para derrotar al América Femenil.