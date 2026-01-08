San Luis vs Pumas arrancan el viernes 9 de enero la Jornada 2 de la Liga MX Femenil. Consulta los días y canales para ver todos los partidos.

Estas son las fechas de los partidos programados en la Jornada 2 de la Liga MX Femenil, recordando que Tigres reprogramó su juego ante Puebla para febrero.

Viernes 9 de enero de 2026

San Luis vs Pumas

Sábado 10 de enero de 2026

Cruz Azul vs Chivas

FC Juárez vs León

Tijuana vs América

Domingo 11 de enero

Rayadas vs Necaxa

Pachuca vs Querétaro

Lunes 12 de enero

Toluca vs Atlas

Mazatlán vs Santos

Pumas debutó con una goleada sobre Querétaro en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

San Luis sufrió su primera derrota cuando visitó a Chivas en la Jornada 1.

Liga MX Femenil: ¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 2 del Clausura 2026?

Las plataformas Disney+, ESPN 2, VIX, Tubi y FOX One transmitirán los partidos de la Jornada 2 de la Liga MX Femenil.

A continuación te compartimos a través de qué señal será transmitido cada partido.

Viernes 9 de enero de 2026

San Luis vs Pumas | Disney+ y ESPN 2

Sábado 10 de enero de 2026

Cruz Azul vs Chivas | ViX

FC Juárez vs León | FOX One y Tubi

Tijuana vs América | FOX One y Tubi

Domingo 11 de enero

Rayadas vs Necaxa | ViX

Pachuca vs Querétaro | FOX One y Tubi

Lunes 12 de enero

Toluca vs Atlas | ViX

Mazatlán vs Santos | FOX One y Tubi

¿Cómo fue la Jornada 1 de la Liga MX Femenil?

Nueve equipos ganaron los 3 puntos en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, destacando los triunfos de Pumas y Cruz Azul, dos equipos que tienen el objetivo de pelear con los grandes protagonistas.

Sin empates terminó la Jornada 1 de Liga MX Femenil, cuya tabla general de posiciones marcha de la siguiente manera: