San Luis vs Pumas arrancan el viernes 9 de enero la Jornada 2 de la Liga MX Femenil. Consulta los días y canales para ver todos los partidos.

Estas son las fechas de los partidos programados en la Jornada 2 de la Liga MX Femenil, recordando que Tigres reprogramó su juego ante Puebla para febrero.

Viernes 9 de enero de 2026

  • San Luis vs Pumas

Sábado 10 de enero de 2026

  • Cruz Azul vs Chivas
  • FC Juárez vs León
  • Tijuana vs América

Domingo 11 de enero

  • Rayadas vs Necaxa
  • Pachuca vs Querétaro

Lunes 12 de enero

  • Toluca vs Atlas
  • Mazatlán vs Santos

Pumas debutó con una goleada sobre Querétaro en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

San Luis sufrió su primera derrota cuando visitó a Chivas en la Jornada 1.

Liga MX Femenil: ¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 2 del Clausura 2026?

Las plataformas Disney+, ESPN 2, VIX, Tubi y FOX One transmitirán los partidos de la Jornada 2 de la Liga MX Femenil.

A continuación te compartimos a través de qué señal será transmitido cada partido.

Viernes 9 de enero de 2026

  • San Luis vs Pumas | Disney+ y ESPN 2

Sábado 10 de enero de 2026

  • Cruz Azul vs Chivas | ViX
  • FC Juárez vs León | FOX One y Tubi
  • Tijuana vs América | FOX One y Tubi

Domingo 11 de enero

  • Rayadas vs Necaxa | ViX
  • Pachuca vs Querétaro | FOX One y Tubi

Lunes 12 de enero

  • Toluca vs Atlas | ViX
  • Mazatlán vs Santos | FOX One y Tubi

¿Cómo fue la Jornada 1 de la Liga MX Femenil?

Nueve equipos ganaron los 3 puntos en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, destacando los triunfos de Pumas y Cruz Azul, dos equipos que tienen el objetivo de pelear con los grandes protagonistas.

Sin empates terminó la Jornada 1 de Liga MX Femenil, cuya tabla general de posiciones marcha de la siguiente manera:

  1. Cruz Azul | 3 puntos
  2. Monterrey | 3 puntos
  3. Pumas | 3 puntos
  4. Tigres | 3 puntos
  5. Pachuca | 3 puntos
  6. Toluca | 3 puntos
  7. Guadalajara | 3 puntos
  8. Mazatlán Femenil | 3 puntos
  9. América | 3 puntos
  10. FC Juárez | 0 puntos
  11. Santos Laguna | 0 puntos
  12. Tijuana | 0 puntos
  13. Atlético San Luis | 0 puntos
  14. Necaxa | 0 puntos
  15. Querétaro | 0 puntos
  16. Atlas | 0 puntos
  17. Puebla | 0 puntos
  18. León | 0 puntos