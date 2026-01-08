San Luis vs Pumas arrancan el viernes 9 de enero la Jornada 2 de la Liga MX Femenil. Consulta los días y canales para ver todos los partidos.
Estas son las fechas de los partidos programados en la Jornada 2 de la Liga MX Femenil, recordando que Tigres reprogramó su juego ante Puebla para febrero.
Viernes 9 de enero de 2026
- San Luis vs Pumas
Sábado 10 de enero de 2026
- Cruz Azul vs Chivas
- FC Juárez vs León
- Tijuana vs América
Domingo 11 de enero
- Rayadas vs Necaxa
- Pachuca vs Querétaro
Lunes 12 de enero
- Toluca vs Atlas
- Mazatlán vs Santos
Pumas debutó con una goleada sobre Querétaro en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.
San Luis sufrió su primera derrota cuando visitó a Chivas en la Jornada 1.
Liga MX Femenil: ¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 2 del Clausura 2026?
Las plataformas Disney+, ESPN 2, VIX, Tubi y FOX One transmitirán los partidos de la Jornada 2 de la Liga MX Femenil.
A continuación te compartimos a través de qué señal será transmitido cada partido.
Viernes 9 de enero de 2026
- San Luis vs Pumas | Disney+ y ESPN 2
Sábado 10 de enero de 2026
- Cruz Azul vs Chivas | ViX
- FC Juárez vs León | FOX One y Tubi
- Tijuana vs América | FOX One y Tubi
Domingo 11 de enero
- Rayadas vs Necaxa | ViX
- Pachuca vs Querétaro | FOX One y Tubi
Lunes 12 de enero
- Toluca vs Atlas | ViX
- Mazatlán vs Santos | FOX One y Tubi
¿Cómo fue la Jornada 1 de la Liga MX Femenil?
Nueve equipos ganaron los 3 puntos en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, destacando los triunfos de Pumas y Cruz Azul, dos equipos que tienen el objetivo de pelear con los grandes protagonistas.
Sin empates terminó la Jornada 1 de Liga MX Femenil, cuya tabla general de posiciones marcha de la siguiente manera:
- Cruz Azul | 3 puntos
- Monterrey | 3 puntos
- Pumas | 3 puntos
- Tigres | 3 puntos
- Pachuca | 3 puntos
- Toluca | 3 puntos
- Guadalajara | 3 puntos
- Mazatlán Femenil | 3 puntos
- América | 3 puntos
- FC Juárez | 0 puntos
- Santos Laguna | 0 puntos
- Tijuana | 0 puntos
- Atlético San Luis | 0 puntos
- Necaxa | 0 puntos
- Querétaro | 0 puntos
- Atlas | 0 puntos
- Puebla | 0 puntos
- León | 0 puntos