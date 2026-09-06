Rayadas vs Toluca se enfrentaron este sábado 5 de septiembre en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con goleada a favor de las regias.

El partido Rayadas vs Toluca fue uno de los tres juegos programados este sábado 5 de septiembre como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Rayadas 5-1 Toluca

Rayadas llegó a 15 puntos empatando en el primer lugar del Grupo a Tigres, pero las Amazonas con un partido menos en el Grupo A.

Toluca se quedó con 12 unidades en el segundo lugar del mismo pelotón que las regias.

Rayadas vs Toluca: así se definió el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Rayadas vs Toluca de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, las regias salieron como favoritas para mantenerse en la pelea por el liderato del Grupo A.

Y el partido lo resolvió con facilidad Rayadas desde el primer tiempo, ante un Toluca que no pudo dar mucha pelea.

Así fueron los goles del partido Rayadas vs Toluca:

Minuto 11: Gol de Aerial Chavarin, quien de cabeza puso el Rayadas 1-0 Toluca.

Minuto 20: Gol de Diana García para mover el marcador Rayadas 2-0 Toluca.

Minuto 42: Gol de Aerial Chavarin, su segundo de la noche poniendo el Rayadas 3-0 Toluca.

Minuto 53: Gol de Amandine Henry para acortar distancias en el marcador, Rayadas 3-1 Toluca.

Minuto 68: Gol de Jermaine Seoposenwe para aumentar la ventaja a Rayadas 4-1 Toluca.

Minuto 90: Gol de Jermaine Seoposenwe, el segundo en su cuenta para sellar la goleada Rayadas 5-1 Toluca.

¿Cuándo vuelven a jugar Rayadas y Toluca en la Liga Femenil BBVA?

Rayadas y Toluca volverán a jugar la Jornada 7 del Apertura 2026, que inicia el viernes 11 de septiembre.

Rayadas visita a Chivas el sábado 12 de septiembre, mientras que San Luis recibe a Santos Laguna el domingo 13 de septiembre.