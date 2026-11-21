Tigres vs América chocan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico triunfo de las Águilas en el Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tigres vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX

Tigres 1-2 América es el pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX en el Apertura 2026.

Pronóstico: Tigres 1-2 América

Tigres vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs América, en la Jornada 17 de la Liga MX.

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Rafael Guerrero, Rômulo Zwarg y Mauro Lainez

Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Diego Sánchez, Diego Lainez y Juan Brunetta

Delanteros: Guillermo Martínez y Emiliano Gómez

América busca el liderato de la Liga MX en la Jornada 16 (mexsport / MEXSPORT)

América

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Santiago Ramos Mingo y Cristian Borja

Mediocampistas: Alan Cervantes, Érick Sánchez y Carlos Álvarez

Delanteros: Alejandro Zendejas, Óscar Perea y Henry Martín

Tigres vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

Tigres vs América chocan en la última jornada del Apertura 2926 de la Liga MX. Sábado 21 de noviembre a las 21 horas por FOX One y Canal 7.