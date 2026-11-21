Tigres vs América chocan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico triunfo de las Águilas en el Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tigres vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX
Tigres 1-2 América es el pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX en el Apertura 2026.
Pronóstico: Tigres 1-2 América
Tigres vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs América, en la Jornada 17 de la Liga MX.
Deportes
Puebla vs San Luis: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de la Liga MX
Deportes
Tijuana vs Atlante: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX
Deportes
FC Juárez vs Atlas: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX
Deportes
Pachuca vs Toluca: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX
Deportes
Tigres vs América: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX
Deportes
Pumas vs Rayados: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Rafael Guerrero, Rômulo Zwarg y Mauro Lainez
- Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Diego Sánchez, Diego Lainez y Juan Brunetta
- Delanteros: Guillermo Martínez y Emiliano Gómez
América
- Portero: Luis Ángel Malagón
- Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Santiago Ramos Mingo y Cristian Borja
- Mediocampistas: Alan Cervantes, Érick Sánchez y Carlos Álvarez
- Delanteros: Alejandro Zendejas, Óscar Perea y Henry Martín
Tigres vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
Tigres vs América chocan en la última jornada del Apertura 2926 de la Liga MX. Sábado 21 de noviembre a las 21 horas por FOX One y Canal 7.
- Partido: Tigres vs América
- Fase: Jornada 17
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One y Canal 7