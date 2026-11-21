Pumas vs Rayados se enfrentan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico triunfo universitario el Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pumas vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX
Pumas 2-1 Rayados es el pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX en el Apertura 2026.
Pronóstico: Pumas 2-1 Rayados
Pumas vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Rayados, en la Jornada 17 de la Liga MX.
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Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Pablo Bennevendo
- Mediocampistas: Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Álvaro Angulo y César Huerta
- Delanteros: Juninho Vieira y Robert Morales
- Portero: Esteban Andrada
- Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Óliver Torres, César Garza, Orbelín Pineda, Lucas Ocampos y Diego Rossi
- Delantero: Hugo Cuypers
Pumas vs Rayados: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
Pumas vs Rayados chocan en la última jornada del Apertura 2926 de la Liga MX. Sábado 21 de noviembre a las 19 horas por ViX, TUDN y Canal 5.
- Partido: Pumas vs Rayados
- Fase: Jornada 17
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX, TUDN y Canal 5