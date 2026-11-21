Pumas vs Rayados se enfrentan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico triunfo universitario el Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX

Pumas 2-1 Rayados es el pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX en el Apertura 2026.

Pronóstico: Pumas 2-1 Rayados

Pumas vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Rayados, en la Jornada 17 de la Liga MX.

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Pablo Bennevendo

Mediocampistas: Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Álvaro Angulo y César Huerta

Delanteros: Juninho Vieira y Robert Morales

Pumas empató con América en la Jornada 16 de la Liga MX (mexsport / MEXSPORT)

Rayados

Portero: Esteban Andrada

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Óliver Torres, César Garza, Orbelín Pineda, Lucas Ocampos y Diego Rossi

Delantero: Hugo Cuypers

Rayados busca evitar otro fracaso en la Liga MX (Jonathan Duenas / Jonathan Duenas)

Pumas vs Rayados: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

Pumas vs Rayados chocan en la última jornada del Apertura 2926 de la Liga MX. Sábado 21 de noviembre a las 19 horas por ViX, TUDN y Canal 5.