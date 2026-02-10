Thiago Espinosa se convirtió en el último refuerzo del América para el Clausura 2026 de la Liga MX, esto, luego de que el jugador, su antiguo club y las Águilas arreglaran las negociaciones.

Thiago Espinosa llega al América en calidad de préstamo, proveniente del Racing de Montevideo, de la Liga de Uruguay, tras la salida del Chicote Calderón y la poca actividad que ha tenido Ralph Orquin con el conjunto azulcrema.

¿Quién será la competencia de Thiago Espinosa en el América?

Thiago Espinosa, de 21 años de edad, llega al América como lateral izquierdo y para generar competencia con Cristian Borja, quien no tiene un relevo directo por las bajas de anteriores futbolistas.

Thiago Espinosa además se une a Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y a Vinicius Lima como los refuerzos del América en el mercado de invierno.

El futbolista tuvo minutos en la Copa Libertadores Sub-20 con buen rendimiento y dentro de sus cualidades cuenta buen tiro a centro, sabe finalizar remates desde fuera del área y maneja también carriles centrales al jugar con ambos perfiles.

Thiago Espinosa es el último refuerzo del América. (@clubamerica)

¿Quién es Thiago Espinosa?

Thiago Espinosa nació en Rosario, Uruguay, el 9 de noviembre de 2004 y se formó en las fuerzas básicas de Peñarol, uno de los equipos más grandes de dicho país.

Con el Racing de Montevideo, Thiago Espinosa ha disputado 62 partidos considerando Liga, Copa y Sudamericana.

El jugador tiene un valor de 1.2 millones de euros y tiene contrato con el Racing de Montevideo hasta el 31 de diciembre del presente año, por lo que el préstamo con América dependerá de su desempeño con el equipo en el Clausura 2026.